▲當比賽剩下43.4秒，科比穩穩罰進第81分時，他面無表情地指天，沒有狂妄的慶祝，那種冷靜的神情，彷彿這只是一場普通的例行賽。（圖／美聯社／達志影像）

當我們談論NBA歷史上最偉大的個人得分秀時，1962年張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分是絕對的神話，但2006年1月22日，科比（Kobe Bryant）在加密貨幣網體育館對陣暴龍所砍下的「81分」，則是那一代籃球迷心中最真實、也最震撼的集體記憶。隨著阿德巴約（Bam Adebayo）在今（11）日寫下83分新紀錄，這段屬於「黑曼巴」的經典往事再次被喚醒，帶著球迷回到那個無所不能的瘋狂夜晚。2005-06賽季，歐尼爾（Shaquille O’Neal）離開湖人後的第二年，由傑克森（Phil Jackson）重掌兵符，但湖人陣容星光黯淡，正處於痛苦的重建期。科比理所當然地被賦予「無限開火權」，在81分之夜的一個月前，他才剛用三節時間就轟下62分，甚至比對手小牛（現獨行俠）全隊前三節得分還多。當時許多人都好奇：如果科比第四節不打卡下班，極限在哪裡？這個懸念僅僅過了一個月，就在面對多倫多暴龍時得到了解答。那一晚對陣暴龍，上半場的湖人打得有氣無力，中場休息時以49：63落後達14分。科比雖然拿到26分，但球隊毫無鬥志，最多甚至落後到18分之多。據傳當時在休息室內，科比不發一語，那種「風雲變色」前的寧靜，預示了下半場即將降臨的風暴。進入下半場後，戰況徹底翻轉。科比展現了教科書等級的進攻，不管是切入、上籃、灌籃、中距離還是三分球，只要能得分的手段，他都能做出來。第三節他單節15投11中狂轟27分，帶領湖人單節打出38：14的狂潮逆轉戰局。末節科比的體力彷彿沒有上限，面對暴龍隊的兩人、三人甚至全隊包夾，他依然一次次在防守者頭上強行取分，單節再添28分。下半場總計砍下55分，僅次於張伯倫的半場紀錄，全場球迷早已陷入癲狂，MVP的吶喊聲幾乎要震碎了球館天花板。科比全場上場42分鐘，46投28中、三分球13投7中、罰球20罰18中。這場比賽的經典之處就在於它的「含金量」，相較於張伯倫時代的節奏與禁區餵球，科比有42分是靠外線與罰球支撐，且當時球賽節奏較慢，科比一人的得分佔了全隊的66%。如今阿德巴約砍下83分，被美媒質疑「全靠打爛隊」以及「全靠罰球刷分」，或許「含金量」正是科比81分神作會名垂青史的原因。當比賽剩下43.4秒，科比穩穩罰進第81分時，他面無表情地指天，沒有狂妄的慶祝，那種冷靜的神情，彷彿這只是一場普通的例行賽。賽後，當時的老闆巴斯（Jerry Buss）直言「大腦反應不過來」，總教練傑克森則稱這是「另一種層次的表演」。然而，最令人敬畏的是科比本人的態度。多年後回憶起這場比賽，他竟語帶遺憾地表示，如果他能投進那幾顆簡單的進球，或者打滿48分鐘，他本來可以拿到100分。這種永遠追求卓越、永不滿足的「黑曼巴精神」，正是這場81分秀能跨越時代，成就永恆的一大關鍵。