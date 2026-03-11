我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）A組賽事爆出驚天冷門！加拿大隊在走出敗給巴拿馬的陰影後，於今（11）日在希拉姆·比索恩體育場（Hiram Bithorn Stadium）以 3：2 險勝強敵波多黎各。這場勝利不僅讓加拿大寫下隊史新頁，更直接讓 A 組晉級形勢陷入大亂，傳統強權古巴隊的晉級之路也因此蒙上陰影。這場勝利讓加拿大目前的戰績來到 2 勝 1 敗。根據目前的戰算，加拿大已掌握晉級主動權。加拿大若在周四的最後一場預賽擊敗古巴（2勝1敗），將以A組第一名的身分，隊史首度闖進WBC 複賽。儘管此役吞敗，波多黎各仍已確定晉級複賽，但若加拿大最終擊敗古巴，波多黎各將掉至分組第二。對於加拿大而言，周四與古巴的對決將是生死戰，贏球即晉級，輸球則會遭到淘汰。加拿大在比賽初期一度以 0：1 落後，但在第三局展開反攻。泰勒·歐尼爾（Tyler O'Neill）與泰勒·布萊克（Tyler Black）接連在滿壘時選到保送擠回分數，幫助球隊以 2：1 超前。第四局托羅（Abraham Toro）敲出帶有打點的適時安打，攻下價值連城的第 3 分。波多黎各雖在四局下靠著馬唐納多（Martín Maldonado）的代打內野滾地球追回 1 分，但隨後攻勢遭到加拿大投手群徹底封鎖。值得注意的是，效力於台灣中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的外籍投手布雷克（Brock Dykxhoorn）展現壓制力，在最後三局送出完封表現，成功守住勝果並為加拿大鎖定勝局。