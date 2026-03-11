我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火今日在主場以擊敗華盛頓巫師，這場比賽因阿德巴約（Bam Adebayo）的瘋狂表演而載入史冊。阿德巴約全場狂飆，正式超越科比（Kobe Bryant）的81分神蹟，躍升至 NBA 歷史單場得分榜第二位。賽後，除了詹姆斯（LeBron James）致敬外，火箭隊資深記者布拉多（Bradeaux）的一番言論也引發熱議，他藉此機會重提當年哈登（James Harden）被迫錯失紀錄的憾事。針對阿德巴約這場驚天表演，布拉多第一時間在社群媒體上感嘆：「我知道科比的81分紀錄遲早會被打破，但地球上恐怕沒人會想到打破它的人竟然是阿德巴約！向他致以崇高的敬意。」阿德巴約今日展現了前所未有的進攻侵略性，首節就爆砍31分，全場更以高達徹底摧毀巫師禁區。這位曾以防守見長的中鋒，如今卻成為繼張伯倫後，NBA 最震撼的得分怪物。然而，看到熱火教練團在第四節全力支持阿德巴約追求紀錄，布拉多也忍不住為昔日火箭球星哈登抱不平。他回憶起2019年哈登在對陣老鷹的比賽中，僅打三節就狂轟，隨後卻因比分差距過大被教練換下場，無緣衝擊更高紀錄。布拉多憤慨地表示：「哈登當時前三節就砍下60分，教練卻把他換下場，我至今仍感到無比憤慨！不管當時比分如何，都應該讓他留在場上拿到81分，因為歷史就是歷史。」他認為，像阿德巴約今日這樣獲得球隊傾全力支持而創下的歷史，更顯現出哈登當年被提前換下的可惜。阿德巴約今日的83分，不僅打破了詹姆斯保持的61分隊史紀錄，也讓熱火球員與教練團「成就隊友」的文化展露無遺。儘管末節出現為了刷分而提前犯規的爭議，但正如布拉多所言，歷史紀錄一旦達成便會永存。這場比賽後，阿德巴約正式與張伯倫（100 分）、科比（81 分）等傳奇併列得分榜最頂端，而哈登當年那場未竟的「60分之夜」，也隨著這份新紀錄的誕生，再次成為球迷心中關於「如果」的經典話題。