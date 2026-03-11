我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（11）日坐鎮主場迎戰東區強權波士頓塞爾提克。馬刺憑藉「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）全場砍下39分的宰制級表現，加上綠衫軍核心布朗（Jaylen Brown）在第二節意外遭驅逐出場，馬刺最終以125：116擊退塞爾提克，收下5連勝並完成賽季橫掃，坐穩西區第二的寶座。本場比賽的轉折點發生在第二節剩餘3分38秒。塞爾提克前鋒布朗在一次持球切入時，疑似遭到馬刺新秀卡斯爾（Stephon Castle）推擠出界，但場邊裁判並未響哨。布朗對此感到極度不滿，隨即衝向裁判激烈抗議。裁判在短時間內連續吹判布朗兩次技術犯規，導致他直接被驅逐出場。當時塞爾提克仍以51：49領先，失去布朗對原本就因傷缺少普里查德（Payton Pritchard）與武切維奇（Nikola Vucevic）的綠衫軍無疑是雪上加霜。布朗在離場後隨即在社群平 X上發文表達憤怒：「這就是我一直在講的鳥事（This the s*** I be talking about）。」儘管布朗缺陣，塞爾提克仍展現強大韌性。後衛懷特（Derrick White）全場狂飆34分，並在第三節單節豪取19分，帶領綠衫軍與馬刺一路纏鬥。進入第四節中段，塔圖姆（Jayson Tatum）開啟進攻模式連拿7分，一度幫助波士頓追至105：106僅一分落後。關鍵時刻，馬刺核心文班亞馬挺身而出，他先是連續得分穩住局面，隨後帶領球隊打出一波12：0的決定性攻勢，將領先優勢擴大至雙位數。文班亞馬全場繳出 39分、11籃板、3助攻、2阻攻的頂級數據。馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）也穩定輸出 25分與 9助攻，新秀卡斯爾則有18分、9籃板、6助攻的全能演出，聯手確保馬刺近17戰奪下16勝。塞爾提克方面，除了懷特的驚艷表現外，塔圖姆貢獻 24分、5籃板，小哈珀（Ron Harper Jr.）替補出發砍下22分，可惜末節體能下滑，無力擋住馬刺的強攻，最終吞下本季對戰馬刺的二連敗。