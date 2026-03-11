我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外號「PCA」的年輕球星克勞·阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在二、三壘有人的情況下，轟出直擊右外野看台頂層的特大號三分全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組爆發史上最大冷門。被譽為奪冠大熱門的美國隊，在休士頓主場對陣義大利隊的關鍵一戰中陷入苦戰。美國隊一度落後高達8分，最終以6：8輸給義大利。由於失分過多，他們面臨隨時可能在首輪即遭淘汰的邊緣，此舉引發美國媒體與球評集體崩潰，直呼這是美國隊史上最丟臉的一刻。美國隊此役派出麥克林（Nolan McLean）先發，卻在比賽前半段遭到義大利隊重砲狂轟。直到第 6 局由亨德森（Gunnar Henderson）擊出陽春砲才打破掛零僵局，隨後在第7局，外號「PCA」的年輕球星克勞·阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在二、三壘有人的情況下，轟出直擊右外野看台頂層的特大號三分全壘打，才讓沉悶許久的球場爆發出歡呼聲。PCA在9局下再度開轟，幫助美國隊將分差追至6：8，但最終球隊未能進帳得分，球隊靈魂人物賈吉（Aaron Judge）本場比賽4打數0安打，未能挺身而出。面對被外界視為「銀河系軍團」的美國隊竟被義大利打爆，美國體育界顯得難以接受，《ESPN》記者 Jeff Passan警告美國隊已陷入絕境，若明日墨西哥擊敗義大利，在比較失分率後，美國隊極有可能無法晉級複賽。MLB分析師Ben Verlander痛批：「這場比賽對美國隊而言簡直是國家恥辱，甚至連晉級希望都在逐漸幻滅」。《USA TODAY》記者Bob Nightengale則驚呼這可能演變成「WBC史上最大的冷門之一」。這場比賽的結果將直接決定B組命運。由於WBC在戰績相同時會比較失分率，美國隊在此役的大量失分已使其在排名競爭中處於極度不利的地位。這支原本被預期能以無敗之姿挺進決賽圈的棒球大國，現在卻必須祈禱奇蹟發生，才能避免在家鄉父老面前蒙羞出局。