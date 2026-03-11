2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組爆出冷門，被譽為奪冠熱門的美國隊，在主場以6：8輸給義大利。紐約洋基強打、美國隊精神領袖「法官」賈吉（Aaron Judge）在比賽中4打數0安打，第9局關鍵打席還「吞K」，無法拯救球隊，再次讓人質疑他的關鍵時刻表現。

賈吉4支0　關鍵打席遭到三振

賈吉這一場比賽再度讓美國球迷失望，他全場4打數0安打，包括在9局下半兩出局一壘有人時空手而回，他本有幫助美國追平比賽、或是至少延續攻勢的機會，但他卻未能做到。

美國隊這一場的表現讓人大失所望，前兩任投手麥克林（N. McLean）、亞伯勒（R. Yarbrough）前4局就丟掉了5分，之後又因為守備失誤在第6局狂丟3分，導致陷入0：8落後。

PCA兩轟無用　賈吉沒有建樹

雖然球隊靠著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的兩發全壘打，連追6分回來，但9局下威特（B. Witt Jr.）敲安後，韓德森（G. Henderson）和賈吉接連被三振，比賽就此結束。

賈吉過去在紐約洋基就常常被質疑關鍵時刻發揮，包括2024年和洛杉磯道奇隊世界大賽上的「世紀漏接」，以及一些打席機會錯失，導致球隊丟冠，今晚他無疑再度讓球隊失望。


