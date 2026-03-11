我是廣告 請繼續往下閱讀

美國： 失11分 ÷ 54 個出局數 = 0.2037





失11分 ÷ 54 個出局數 = 墨西哥： 失5分 ÷ 24 個出局數 = 0.2083





失5分 ÷ 24 個出局數 = 義大利：失6分 ÷ 27 個出局數 = 0.2222





2026世界棒球經典賽（WBC）B組戰況風雲變色！今日奪冠大熱門美國隊遭遇滑鐵盧，以不敵由大聯盟球員組成的義大利隊。這場冷門不僅震撼棒壇，更讓B組陷入了球迷最熟悉的「三隊互咬」大亂鬥。目前美國、義大利、墨西哥三隊戰績膠著，失分率數據顯示，星光熠熠的美國隊竟然已處於被淘汰的邊緣！因此現在美國隊只能祈禱明天會是場打擊戰，或是義大利擊敗墨西哥，全力幫義大利加油。隨著義大利今日的關鍵勝場，B組晉級形勢變得異常複雜。根據WBC官方失分率公式（總失分／總守備出局數）計算，目前三隊的對戰失分率如下：（已淘汰）（已淘汰）這組「三隊互咬」的戲碼與 C 組的台、韓、澳之爭如出一轍，但更為殘酷的是，美國隊目前已經打完分組賽所有賽程，明日墨西哥與義大利的對決，將直接決定美國隊的生死。如果明日墨西哥以低比分擊敗義大利，美國隊的失分率（0.2037）隨時可能掉到第三位。對於這支擁有頂級大聯盟球星組成的「最強美國隊」來說，如果連複賽都進不去，無疑將成為經典賽史上最大的慘案。美國隊在本屆賽事進攻火力依舊強大，但投手群面對義大利與墨西哥時的失分（合計11分）成了致命傷。相較於墨西哥目前僅失5分的表現，美國隊在失分率的比拼上顯得極為被動。明日的「墨義大戰」，義大利若能延續今日擊敗美國的氣勢再次取勝，將極有可能以分組第一晉級；而墨西哥若能在正規局數內壓低失分擊敗義大利，則會攜手義大利將美國隊踢出局。因此現在美國隊只能祈禱明天會是場打擊戰，或是義大利擊敗墨西哥，全力幫義大利加油。看到B組目前的混戰，台灣球迷紛紛感嘆：「這劇本我看過，跟剛結束的C組一模一樣！」、「難道大聯盟球星組成的美國隊要步上中華隊的後塵，輸在數學計算嗎？」、「經典賽最奇妙的就是這種算分時刻。」