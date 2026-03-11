我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（11）日回到主場背靠背迎戰芝加哥公牛，儘管多名核心成員缺陣，勇士仍展現強大韌性，在末節一度落後12分的情況下，憑藉一波19：2 瘋狂攻勢反超比分。然而，格林（Draymond Green）關鍵時刻的防守犯規讓比賽進入延長賽，公牛新星布澤利斯（Matas Buzelis）與吉迪（Josh Giddey）接連發威，最終勇士以124：130遺憾落敗，並苦吞近期3連敗。勇士在今日比賽前半段打得異常艱難，內線對決逐步被公牛碾壓，一度落後達13分。進入末節後段，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、斯潘塞與小佩頓（Gary Payton II）接連得分，帶動一波19：2的高潮，加上老將霍福德（Al Horford）的神奇壓哨三分，讓勇士看見勝利曙光。可惜在正規時間結束前，格林（Draymond Green）的關鍵犯規讓公牛史密斯兩罰全中追平比分，錯失在正規時間結束戰局的機會。進入延長賽後，公牛憑藉布澤利斯與吉迪的穩定發揮鎖定勝局。公牛隊此役有雙槍跳出來拯救球隊，吉迪全場繳出21分、13籃板與17助攻的恐怖數據，這不僅是他本季第10次大三元，生涯累計28次大三元也正式追平傳奇球星喬丹（Michael Jordan），並列歷史第19位。隊友布澤利斯更是火力全開，全場轟下個人新高的41分，成為勇士內線無法解決的夢魘。公牛全隊展現優異的籃下侵略性，成功在延長賽中反客為主。儘管先發陣容表現掙扎，勇士的替補席卻成為今日的最大亮點。波爾辛吉斯雖然命中率不甚理想，但在防守端送出4記火鍋力保籃下，有效彌補了勇士長期欠缺的內線高度。斯潘塞一掃先前崩盤的陰霾，繳出17分與6助攻的優質表現撐起外線火力。小佩頓則扮演奇兵，抓下11個籃板並在防守端拉滿貢獻，讓勇士能在末節發動反撲。在波爾辛吉斯因時間限制無法久戰的情況下，39歲老將霍福德出戰34分鐘貢獻13分、9籃板與4次火鍋，死命頂住公牛的禁區強攻。然而，勇士先發球員表現卻不盡理想，波杰姆斯基與格林在場時也未能有效拉開空間，導致球隊進攻節奏受阻，成為延長賽無法維持優勢的主因。