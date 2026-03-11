我是廣告 請繼續往下閱讀

今（11）日勇士在主場迎戰芝加哥公牛，雙方一路激戰至延長賽，最終勇士以敗下陣來。此役過後，勇士戰績跌至，勝率跌破五成，且慘遭三連敗。令球迷憤慨的是，勇士這波連敗竟是輸給了爵士以及公牛，兩隊都是外界公認的「坦隊」，季後賽前景堪憂。本場比賽勇士並非沒有贏球機會，但先發陣容的低迷表現成為致命傷。數據顯示，勇士陣中兩位核心球員的正負值慘不忍睹。這兩人的正負值分別位居全隊倒數第一與第二，這意味著當他們在場上時，勇士的防守端與組織端出現了嚴重失衡。波傑姆斯基在關鍵時刻的進攻選擇，以及格林在防守端無法有效抑制公牛的反撲，讓勇士在延長賽中顯得力不從心。事實上，這兩人的低迷並非偶然。上一場對陣爵士的比賽中，波傑姆斯基（-6）與格林（-3）的正負值同樣處於負分區間。雖然比起今日的「崩盤」表現相對可以接受，但連兩場對陣實力較弱的對手（爵士、公牛）都繳出負值的表現，顯示出勇士目前的戰術體系在執行上出現了巨大裂痕。原本被視為「進補」的賽程，卻變成了勇士的連敗夢魘。格林作為球隊的防守核心與發牌員，若不能找回場上的影響力，加上波傑姆斯基的撞牆期持續，勇士要在競爭激烈的西區保住附加賽資格將會異常艱難。下場比賽勇士將面對實力更強的對手，主帥柯爾（Steve Kerr）是否會針對這兩位的出場時間或先發名單做出微調，將是外界關注的焦點。