2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組爆出本屆最大冷門！世界排名第3的奪冠大熱門美國隊，在自家主場踢到鐵板，慘遭世界排名第14的義大利隊以8：6擊敗。這場「世紀大爆冷」不僅讓美國隊顏面無光，更讓這支被譽為「史上最強」的隊伍面臨首輪打包出局的空前危機，引發全美球迷與媒體一片譁然。更讓人無語的是，美國隊主帥德羅薩（Mark DeRosa）賽前直言球隊已經晉級，賽後坦言自己「算錯了」。這場敗仗對美國隊來說極度難堪，總教練德羅薩賽前的嚴重誤判更是雪上加霜。他在賽前受訪時曾自信滿滿地表示：「即使我們已經取得晉級八強的門票，我們還是想贏下這場比賽。」殘酷的戰績計算狠狠打臉了這番言論。美國隊狂失8分後，若明天墨西哥擊敗義大利，3隊將同為3勝1敗，屆時必須比較失分率來決定晉級名額。馬克德羅薩在賽後受訪時無奈坦言：「我說錯話了...我完全誤判了計算方式。」他意識到，如今美國隊的命運已經不掌握在自己手裡，墨西哥與義大利甚至可以透過「控分」來聯手將美國隊淘汰出局。回顧這場比賽，義大利打線展現了驚人的爆發力。2局上半，蒂爾（K. Teel）率先轟出陽春砲，隨後安東納奇（S. Antonacci）再補上一發兩分砲。4局上半，有「大谷翔平2世」之稱的卡格里奧尼（J. Caglianone）也從美國隊投手亞布羅手中敲出兩分全壘打，將比分進一步拉開。義大利球員在開轟後，回到休息室穿上西裝外套、優雅品嚐義式濃縮咖啡的慶祝動作，也受到外界討論。除了打線發威，義大利先發投手羅倫佐（M. Lorenzen）的表現也功不可沒。他主投4.2局僅被敲出2支安打、無失分，成功壓制了星光熠熠的美國打線。雖然美國隊在比賽後半段急起直追攻下6分，但義大利在6局上靠著美國隊守備失誤、高飛犧牲打與暴投所拿下的保險分，最終成為壓垮美國隊的稻草。拿下這場勝利後，義大利隊取得3戰全勝的完美戰績，接下來將迎戰墨西哥。這場義墨之戰將決定B組的最終晉級名單。對美國隊而言，狂失8分讓他們的失分率大受打擊，這支豪門球隊現在只能期盼奇蹟出現，以免在自家主場留下首輪出局的丟臉紀錄。