▲WBC義大利和墨西哥比賽結果比分，導致三隊晉級情況一覽。（圖／翻攝自Sammy Steigert X）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽前被看好能輕鬆在預賽橫掃4勝的史上最強美國代表隊，今（11）日在對陣義大利的比賽中陷入苦戰。義大利隊靠著密集的長打攻勢，在比賽中段就把比分拉開，一度取得 8：1的壓倒性領先，之後美國靠著克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的雙響炮追成6：8，可惜最後還是無緣逆轉。原本3勝0敗、全隊身價超過14.5億美元（約合新台幣460億元）的衛冕軍美國隊瞬間被打入預賽淘汰的警戒區。比賽前段，義大利隊完全掌握美國隊投手的投球節奏。4局上半，義大利強打卡格利昂（Jac Caglianone）轟出一記石破天驚的兩分砲，將領先擴大至5：0，這一轟立刻在社群平台X上引發瘋傳。《FOX Sports》也發文直呼：「義大利正在痛擊美國隊！」雖然美國隊強打亨德森（Gunnar Henderson）在6局下半敲出一發陽春砲試圖止血，但義大利隊隨即在後續局數再度補刀，分差一度擴大至7分。面對這支身價高達數億美元、滿是明星球員的美國隊，義大利展現了極致的「強隊殺手」本色。隨著比分差距擴大，崩潰的美國球迷紛紛湧入社群媒體發洩不滿。一名網友Noah Waston在X上嘲諷道：「想像一下付了3億美元卻只換來2支安打，美國隊根本是場活生生的喜劇。」更有球迷聯想到今日邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）狂轟83分的神蹟，開玩笑留言：「快叫阿德巴約下來打擊，救救我們吧！」由於美國隊若輸球將面臨被淘汰的風險，不少評論指出：「他們打得好像完全不知道輸了這場會被淘汰一樣。」甚至有網友感嘆：「我們能在冰球贏加拿大，卻在棒球輸給義大利，這世界真奇怪。」在今日之前，美國隊以3勝0敗的戰績高居榜首，被公認為分組最強。然而，這場挫敗不僅打碎了美國隊的不敗金身，更讓分組排名陷入大亂。受限於失分率的對戰規則，美國隊還必須看明日義大利與墨西哥的臉色，美國淘汰的情況就是墨西哥贏球，且義大利得分未能破3分，若義大利得分破3分，則美國隊無論如何都能晉級。