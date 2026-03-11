我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC義大利和墨西哥比賽結果比分，導致三隊晉級情況一覽。（圖／翻攝自Sammy Steigert X）

2026世界棒球經典賽（WBC）B組預賽爆出史詩級冷門，前大聯盟名捕塞維里（Francisco Cervelli）執教的義大利隊，今（11）日以8：6擊潰坐擁全明星陣容的冠軍熱門美國隊。賽後，塞維里在記者會上表示：「這是我人生中最美好的一天！」這場勝利不僅打破了美國對戰義大利38勝2敗的壓倒性劣勢，更將這艘「宇宙艦艇」推向預賽即遭淘汰的懸崖邊緣。出生於委內瑞拉、擁有義大利血統的塞維里，球員時代曾效力洋基與海盜隊，更曾兩度披上義大利戰袍出征經典賽。如今以總教練身分率隊擊敗棒球強權美國，他直言這場勝利意義非凡，「我對球員的表現一點都不驚訝，因為我知道我們是一支極具才華的團隊。」塞維里深情地對家鄉喊話：「我為我的球隊感到無比驕傲。希望義大利的大家能看到，我們是為了他們而戰、為了那些喜愛棒球的孩子們而戰。我們想證明給世界看，這件事是會發生的，沒有什麼是不可能的。」根據歷史數據，兩國通算紀錄美國隊擁有38勝2敗的絕對優勢。上一次義大利能擊敗美國，得追溯到19年前的2007年世界盃。今日美國隊先發投手麥克林（Nolan McLean）第2局就崩盤失3分，加上第6局守備端荒腔走板，投手凱勒（Griffin Keller）失誤與暴投讓義大利一度取得8：0領先。儘管比賽後段美國隊試圖力挽狂瀾，小熊新星克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場雙響砲灌進4分打點，將分差縮小至2分。但在9局下兩出局、追平分在打擊區的關鍵時刻，美國隊長賈吉（Aaron Judge）吞下致命三振，讓這支身價數億美金的「銀河戰艦」遺憾吞敗。賈吉今天沒有任何安打的低迷表現隨即在社群平台引爆，許多美國球迷表示：「這是一個巨大的問題，主砲完全被擊碎了」、「賈吉的表現簡直令人遺憾，他在關鍵時刻總是很疲軟」、「穿著賈吉球衣的洋基迷現在一定很痛苦」、「他的領導力在哪裡？這不是我們期待的隊長表。」美國隊主帥迪羅薩（Mark DeRosa）賽後神情落寞，坦言球隊因誤判情勢而陷入被動。目前美國隊戰績3勝1敗，能否晉級全看明日「義墨大戰」的臉色。如果義大利贏球，義大利將會以4勝0敗成為B組第一出線，美國分組第二晉級。如果墨西哥勝，美、墨、義三隊將同為3勝1敗，由於美國隊此役失高達 8 分，在比較「失分率」的情況下極其不利，恐面臨預賽爆冷止步的窘境。義大利主帥塞維里強調，儘管奪下歷史性一勝，但戰鬥尚未結束，「明天對墨西哥將是一場硬仗，難度會越來越高，但我們已經準備好了。」