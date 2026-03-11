我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎（如圖）一圓年輕時的浪漫夢想，買到心目中的夢幻法拉利。（圖／翻攝自法拉利官網影片）

兌現年少時承諾！致敬偶像舒馬克

破億神車入庫！全球限量799台的頂級奢華

林志穎訂車如訂製藝術品 挑選專屬幸運紅與戰鬥座艙

「不老男神」林志穎除了歌唱和表演事業，對賽車與頂級跑車的癡迷更是為人熟知。今年2月，他帶著妻子與小孩遠赴義大利馬拉內羅（Maranello）的法拉利總部，親自迎接他的最新戰駒、價值2億元台幣的限量版超級跑車「法拉利 F80」，為他的車庫再添一頭1200匹馬力的猛獸，也兌現了他年輕時對自己許下的浪漫承諾。在官方影片裡，可以看到這台車就在台北市高架橋上奔馳，背景還出現地標101。根據法拉利官網報導，林志穎表示，「我對法拉利的熱情在年輕時就被點燃了，我一直對自己承諾，總有一天我要擁有一輛。」林志穎回憶，他在23歲時買下了人生第一輛法拉利348，從此開啟了與「躍馬」的不解之緣。身為專業賽車手的他，一直將車神麥可・舒馬克（Michael Schumacher）視為偶像。對林志穎而言，從過去入手的LaFerrari 到現在的F80，每一款法拉利頂級超跑都是汽車史上的里程碑。當他手握方向盤的那一刻，感受到速度，還有法拉利在賽車運動近80年的輝煌傳奇。F80身價不斐，全球僅限量生產799台，在發表之初就已全數完售。根據官方公佈的原廠基本定價已經高達360萬歐元，光是基礎車價換算下來就已突破新台幣1.2 億元，引進台灣加上相關稅金，上看2億元台幣。加上林志穎專屬的頂級客製化選配，實際造價絕對更加驚人。林志穎將挑選規格的過程視為一場藝術創作，在車身外觀上，他選擇融入金屬銀色亮片的四層紅色車漆「Rosso TRS」來呼應自己的幸運色，搭配外露的碳纖維尾翼、輪圈，以及白灰雙色的賽車條紋，內裝則大膽選用藍色駕駛座搭配黑色縫線與紅色安全帶，打造出戰鬥座艙。交車當天，即使現場有官方攝影師，林志穎還是忍不住拿起手機狂拍，直呼「就像在欣賞藝術品一樣細細品味」。在家人陪伴下完成交車儀式後，林志穎也立刻體驗F80，大讚即使在一般道路行駛，依然有如磁鐵般吸附的穩定性，油門與空氣動力學的反應極度敏銳，可說是非常滿意。