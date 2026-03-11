我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中華隊30人名單、卻因手肘傷勢遺憾辭退的混血好手「龍仔」隆恩（Jonathon Long），雖然無緣披上國家隊戰袍，但仍心繫中華隊。近日他特別透過Instagram發布影片，向一路上給予支持的台灣球迷表達由衷謝意，並坦言看見球隊拚戰與球迷展現的熱情，讓他深受感動且振奮。雖然因傷無法隨隊征戰，隆恩透露自己仍準時收看中華隊的每一場比賽。看到中華隊在世界舞台奮戰的精神，以及球迷營造出的狂熱氛圍，讓他覺得「非常酷也非常振奮」。他感性表示：「能看到台灣在WBC拚戰是一件很棒的事情。」關於各界關注的手肘傷勢，隆恩在影片中透露目前復原情況持續好轉，正逐漸康復中。他也特別提到，受傷後收到許多球迷傳來的鼓勵訊息與溫暖留言，這些祝福對他而言意義重大，也讓他非常期待能盡快回到球場與球迷見面。中華隊本屆取得2勝2敗，雖然因失分率比對後在預賽止步，但這段征途仍讓隆恩備感驕傲。他最後再次向中華隊表達誠摯謝意，感謝球隊願意提供機會，讓他在世界舞台上代表台灣。隆恩這段真誠的告白影片，不僅舒緩了球迷對他缺席的遺憾，也展現出他對台灣棒球深厚的感情。球迷也紛紛在貼文下留言打氣，期待這位混血強打早日康復，未來能再次代表台灣出賽。