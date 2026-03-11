我是廣告 請繼續往下閱讀

▲加拿大隊在走出敗給巴拿馬的陰影後，於今（11）日以 3：2 險勝強敵波多黎各。這場勝利不僅讓加拿大寫下隊史新頁，更直接讓A組晉級形勢陷入大亂。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC義大利和墨西哥比賽結果比分，導致三隊晉級情況一覽。（圖／翻攝自Sammy Steigert X）

▲韓國隊以0.37的數據險勝澳洲與中華隊的0.39，僅以0.02分的極微小差距逆轉奪下8強門票。當最後一個出局數出現時，韓國隊多達9名球員瞬間情緒潰堤，在場上掩面痛哭。（圖／記者葉政勳攝）

WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？

WBC經典賽失分率要怎麼看？

排名 國家 勝 敗 1 🇵🇷 波多黎各（晉級） 3 1 2 🇨🇺 古巴 2 1 3 🇨🇦 加拿大 2 1 4 🇵🇦 巴拿馬 1 3 5 🇨🇴 哥倫比亞 1 3

排名 國家 勝 敗 1 🇮🇹 義大利 3 0 2 🇺🇸 美國 3 1 3 🇲🇽 墨西哥 2 1 4 🇬🇧 英國 1 3 5 🇧🇷 巴西 0 4

排名 國家 勝 敗 1 🇯🇵 日本（晉級） 4 0 2 🇰🇷 韓國（晉級） 2 2 3 🇦🇺 澳洲 2 2 4 🇹🇼 中華台北 2 2 5 🇨🇿 捷克 0 4

排名 國家 勝 敗 1 🇻🇪 委內瑞拉（晉級） 3 0 2 🇩🇴 多明尼加（晉級） 3 0 3 🇮🇸 以色列 2 2 4 🇳🇱 荷蘭 1 3 5 🇳🇮 尼加拉瓜 0 4

2026世界棒球經典賽（WBC）分組預賽進入最後收官階段。隨著今（11）日賽事結束，八強名單已產出五支晉級隊伍，分別為日本、韓國、波多黎各、多明尼加及委內瑞拉。目前僅剩最後三個席位，將由A、B兩組展開最後的生死決戰。今日最大焦點莫過於「銀河戰艦」美國隊爆冷敗給義大利，以及加拿大力克波多黎各，讓晉級形勢陷入大混戰。A組今日戰況劇烈，加拿大隊在希拉姆·比索恩體育場以3：2險勝已確定晉級的強權波多黎各，寫下隊史新頁。加拿大目前戰績2勝1敗，掌握晉級的主動權。只要加拿大在週四的最後一場預賽擊敗目前同樣2勝1敗的古巴，將以分組第一身分首度闖進複賽。對於傳統強權古巴而言，週四對陣加拿大將是輸球即回家的生死之戰。B組今日爆出史詩級爆冷。通算對戰紀錄擁有38勝2敗絕對優勢的美國隊，今日先發投手麥克林（Nolan McLean）第2局就崩盤，加上守備荒腔走板，一度以0：8落後義大利。儘管小熊新星克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場雙響砲追分，但美國隊長賈吉（Aaron Judge）在9局下關鍵時刻吞下致命三振，美國隊最終以6：8飲恨。目前美國隊戰績3勝1敗，能否晉級全看明日「義墨大戰」結果。若墨西哥贏球，三隊將同為3勝1敗比較失分率。對美國而言，若義大利明日得分破3分，美國則能確保晉級；反之，若義大利得分未達3分且墨西哥贏球，美國隊恐將面臨預賽就淘汰的慘況。在東京舉行的C組賽事早已塵埃落定。衛冕軍日本隊以分組第一姿態強勢晉級。週一韓國隊以7：2擊敗澳洲，造成韓、澳、台三隊同為2勝2敗的互咬僵局。經過比較對戰失分率後，韓國隊成功奪下分組第二順位，睽違17年重返八強。由中華職棒好手領軍的中華隊與表現不俗的澳洲隊，則因規則劣勢遺憾遭到淘汰。在邁阿密的D組戰況與C組相同都相對明朗，多明尼加與委內瑞拉提前雙雙以3勝0敗提前晉級，將於週四爭奪分組龍頭。而今日以色列與荷蘭的賽事中，以色列在第6局上演5分逆轉秀，最終以6：2擊敗荷蘭。荷蘭隊傳奇球星馬提斯（Shairon Martis）在此役完成國際賽生涯告別戰，主投3.1局無失分，雖然荷蘭連兩屆止步分組賽，但與以色列皆取得下一屆經典賽正賽的參賽資格；本組爐主則由尼加拉瓜墊底。經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。