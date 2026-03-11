我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（如圖）今稍早出席「Passion Sisters」陣容發布會。（圖／記者邱曾其攝影）

▲峮峮（左）於日本版面輾壓大谷翔平（右），引發熱議。（圖／讀者提供）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」今（11）日舉辦2026陣容發布會，峮峮、妮可、邊荷律率32名成員亮麗登場，前2者剛從日本東京為參與經典賽（WBC）的中華隊應援完畢，其中峮峮因代言「龍角散」廣告佔盡當地報紙版面，超越大谷翔平炸裂滿貫砲的報導，她稍早害羞自謙說：「感謝龍角散，我覺得很酷也很榮幸！」強調過程為球迷製造歡樂感，也是一大光榮成就。本月7日，日本報社《體育日本》（スポーツニッポン）報紙出版大谷翔平帶領日本隊獲勝的新聞，以滿版形式刊登照片與文章，但大谷翔平的全身照比例略小，反倒是報紙最後一頁印的峮峮龍角散廣告看起來還比大谷翔平顯眼，讓台灣網友見狀笑說：「峮峮贏了！」今稍早發布會上，峮峮露面談及此事，害羞直呼：「感謝龍角散，我覺得很酷也很榮幸！」表示前一晚中華隊輸球，大家士氣低迷，沒想到自己的畫面能為大家帶來開心或是驚喜，「這樣也很棒，很驕傲，也謝謝龍角散！棒球這個運動真的帶給大家非常難得的向心力。」此外，峮峮也被關心道過往曾放話35歲退役啦啦隊，隨著時間逼近，她則打趣表示：「不侷限，看球團什麼時候把我開除，總監白白是蠻拚的，體力目前是還ok！我有在吃B群、薑黃、鈣、鎂這些保健食品｣，喊話新的球季繼續努力，為球迷帶來全新面貌，相當敬業。