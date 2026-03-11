我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC中華隊捕手林家正（右）與投手林昱珉（左）。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲WBC中華隊中繼投手林昱珉。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，中華隊也結束了本屆經典賽的所有賽程。台灣左投林昱珉在結束征程後，今（11）日於個人社群平台發布這段日子的感想。他不僅感謝棒球讓眾人齊聚，更直言穿上國家隊球衣多了一份「踏實與安心」。儘管中華隊最終再度因失分率劣勢遺憾止步，但林昱珉展現出的霸氣與抗壓性，早已為台灣球迷心中最深刻的記憶。在本屆經典賽對陣捷克的關鍵戰役中，教練團為了在美職球團嚴格的「用球數」與「休息天數」限制下達成效益最大化，巧妙安排林昱珉在莊陳仲敖後擔任「2號先發」登板。回到曾奪下12強世界冠軍的東京巨蛋，林昱珉一上場便展現超狂氣場，成功化解危機，完成教練團預設的任務。教練團當時就表示，使用林昱珉早有預先設定好的「劇本」。林昱珉賽後接受訪問時也直言，確實就是賽前設定好的使用方式。顯見教練團是為了確保投手戰力能在限制範圍內發揮最大效益，而非臨時起意。而林昱珉也以行動證明，無論身處什麼位置，他都是中華隊陣中最令人安心的防線。林昱珉在今日透過社群平台向所有球迷與團隊致謝。他在文中寫道：「謝謝棒球，讓我們所有人相聚在這裡。穿上國家隊的球衣，心裡多的是那份踏實與安心，因為我知道，有很多人在我們身後，不管是教練團、後勤團隊還是替我們應援的大家。」這份真摯的告白感動無數網友，紛紛留言為他打氣，「謝謝你願意回來參賽！下個賽季繼續加油！」、「期待這個賽季看到你上大聯盟。」、「相信你們一定會帶著這次學到的收穫回去美國變得更強大的」、「期待你趕快站穩大聯盟」、「很期待之後再看到你在場上霸氣的身影」。此外，多次與林昱珉搭擋的捕手林家正也現身留言區，留下一個玉米的emoji。雖然中華隊拼戰至最後一刻，仍因失分率規則遺憾未能挺進邁阿密，但林昱珉並未感到失落。他表示，在前往美國與母隊會合後，會帶著這份「不甘與遺憾」繼續努力，並在文末霸氣宣告：「期待未來還有機會在球場上，讓大家更認識台灣。」目前22歲的林昱珉已被視為響尾蛇隊3A的核心新秀，距離大聯盟僅一步之遙。經歷經典賽洗禮後的他，將把這份國際賽經驗轉化為前進動力。球迷們也期待在不久的將來，能看到這位「台灣王牌」在最高殿堂發光發熱。