今年迎來成團29週年的台灣天團五月天，
早前宣布2026年將於香港、台北、北京三地與歌迷見面。 因大批歌迷期望能在3月29日成軍日當天與偶像共度， 主辦單位經檢視了香港站整體規劃，並在啟德體育園的協助下， 將香港站演出日期調整為3月25、27、28、29日， 3月29日加入生日限定場，原本的3月24日場次取消， 並全額退費，但已購買3月24日場次粉絲的不滿單方面被取消， 痛批主辦單位配套不全。
生日週驚喜變失望 3/24場次無預警取消
相信音樂在官方社群發布公告表示，為了讓五月天和歌迷共度成團 29 週年，經過多方協調與爭取，終於確認在3月29日加開一場生日限定派對。公告中寫道：「狂歡四晚，晚晚慶生，大家乾杯，不要錯過屬於你和五月天的生日限定派對。」
相信音樂表示，為確保所有演出狀態完美，「團隊經審慎評估後，原定於3月24日舉行的場次將會取消。」對於已購買3月24日場次的觀眾，官方僅提供「全額原路退款」的選項，並表示系統會自動處理，無需觀眾進行任何操作。
粉絲氣炸灌爆留言區 提議直接把3/24場換成3/29
由於統一退票沒有提供任何換票優先權的決定，已購買3/24門票的粉絲湧入相信音樂官方臉書留言，認為主辦方為辦329生日場，隨意取消3/24場次。有粉絲留言：「知道搶票有多辛苦嗎？為什麼不能讓24號的票平移到29號？」、「為了24號請假、買了機票飯店，結果一句取消就沒了，退錢能退精神損失嗎？」、「以前中環場遇暴雨取消，至少還能保留票，這次根本沒有不可抗力因素，憑什麼直接取消？」
也有粉絲表示：「從2010年就沒斷過香港場，今年真的心淡了。」、「把承諾當兒戲，這還是當初那個帶來力量的五月天嗎？這樣的安排真的比以前任何一次都讓人絕望。」也有粉絲強烈要求主辦單位應該給予3/24已購票者優先購買3/29同區域座位的權利，希望能有機會進場聽演唱會。
