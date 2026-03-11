我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）B組賽事中擁有夢幻陣容的美國隊，今（11）日以 6：8 惜敗義大利，不僅終止連勝，更因總教練德羅薩（Mark DeRosa）以及整個教練團的「數學失誤」，讓這支衛冕軍陷入預賽恐遭淘汰的空前危機。消息傳回台灣，不少球迷聯想到因傷退出的台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll），歪樓笑稱：「美國隊就是少了他幫忙算數學。」美國隊今日對戰義大利，先發投手麥克林（Nolan McLean）次局崩盤加上守備亂流，一度落後達8分。儘管小熊新星PCA敲出雙響砲苦追，最終美國隊還是飲恨。更尷尬的是，總教練德羅薩在賽前曾狂言：「即使我們已經拿到八強門票，還是想贏球。」沒想到賽後計算失分率才發現，美國隊命運已不在自己手中。德羅薩在賽後記者會落魄道歉：「我說錯話了……我完全誤判了晉級規則的計算方式。」若明日墨西哥擊敗義大利，三隊將同為3勝1敗，屆時若義大利得分未達3分，美國隊將因失分率過高慘遭淘汰。這場「算錯數學」的悲劇也在台灣社群引發熱議，PTT與Threads網友紛紛點名因傷退出美國隊的響尾蛇台裔球星卡洛爾。球迷開玩笑表示：「尊敬的卡洛爾先生，美國隊唯一的數學家，他一退賽，就沒人會算數學了」、「應該招募尊貴的卡洛爾先生去當數學老師的」、「如果卡洛爾先生沒有受傷」。網友就透露卡洛爾在高中時期是不折不扣的學霸。他就讀名校湖濱高中時曾參加「學術全明星隊」，高二後成績從未拿過B以下，GPA高達3.6，且ACT測驗（美國大學入學考試）拿到接近滿分的33分，甚至已獲得UCLA錄取，最終是因大聯盟第一輪選秀順位才決定轉戰職棒。卡洛爾母親來自台灣，也讓他過去曾被邀請代表中華隊參加經典賽。不過他當時婉拒邀請，表示自己「在美國出生長大，一直以來的目標就是代表美國隊」。原本已經接到美國徵召的他，在打擊練習時造成左手鉤狀骨骨折，接受手術後，確定缺席本屆經典賽，甚至可能錯過大聯盟開季。如今在美國隊陷入晉級危機之際，網友用「少了數學家卡洛爾」來幽默吐槽，讓這場原本嚴肅的晉級算式多了幾分戲劇性。至於美國隊是否能逃過預賽淘汰命運，答案將在義大利與墨西哥之戰揭曉。