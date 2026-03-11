我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽進入尾聲，目標挑戰史上首度二連霸的日本代表隊，在C組展現絕對的統治力，以4戰全勝之姿晉級八強。然而，真正的考驗才正要開始，複賽對手即將揭曉，多明尼加與委內瑞拉兩大傳統強權將有一隊會成為日本隊奪冠之路上的巨石。針對擁有索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）以及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等重砲的多明尼加，日本名將五十嵐亮太點出了他們的最大隱憂，並點名山本由伸、種市篤暉就是應戰多明尼加的最佳解。日本隊以C組第一晉級後，將在八強淘汰賽迎戰D組第二。目前D組由多明尼加與委內瑞拉並駕齊驅，兩隊皆以3勝0敗提前鎖定晉級席位。雙方將於台灣時間12日上午8點正面對決，勝者將以D組第一出線，敗者則成為D組第二，並成為日本隊在八強賽的對手。若日本隊順利闖過八強，四強賽將面對「C組第二（韓國）與D組第一」之間的勝者。換言之，日本隊在通往冠軍的路上，極大機率必須先後與委內瑞拉、多明尼加兩強交手。面對擁有小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與索托（Juan Soto）等大聯盟巨星坐鎮的多明尼加，前MLB投手五十嵐亮太在TBS電視節目中分析了對手的弱點。他指出，多明尼加打線雖然連續三場比賽得分上雙、火力極其殘暴，但「波動性較大」是潛在的一大缺點。五十嵐分析道：「他們順風球時無人能擋，但若投手能有效壓制節奏，不讓打線串連，多明尼加很有可能就此沉寂，無精打采地結束比賽。」針對如何應對多明尼加的暴力打線，五十嵐亮太特別點名了兩位日本投手的壓制力。他認為山本由伸與種市篤暉是應戰多明尼加的首選。山本由伸憑藉頂級的控球與變速能力，能有效擾亂大聯盟強棒的揮棒節奏，再加上他效力洛杉磯道奇時也經常對決這些強打，自然對他們瞭若指掌；而種市篤暉的高轉速火球與指叉球，則是對付爆發型打線的利器。種市篤暉在7日對上韓國隊的比賽中迎來個人經典賽的初登板，登場後氣勢驚人，連續三振3名打者，展現強勢壓制力並順利收下勝投。隨後面對澳洲一戰，他在第8局日本隊2：1領先時再度登板中繼，依舊展現穩定表現，連續兩場比賽都繳出3上3下的乾淨表現。