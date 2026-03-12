韓國在本屆世界棒球經典賽（WBC）驚險挺進17年來首度的八強賽，全隊已於今（11）日抵達美國邁阿密準備迎戰一戰定生死的淘汰賽。無論是多明尼加還是委內瑞拉都可能成為韓國的八強對手，面對由大聯盟球星組成的D組第一，韓國媒體《OSEN》點名，38歲的傳奇左投柳賢振是目前擔任先發投手最有力的人選，寄望以他的大聯盟老道經驗壓制暴力打線。然而，柳賢振日前在東京巨蛋才剛被「國防部長」張育成開轟失分，屆時能否封鎖更高層級的大聯盟巨星，引發外界高度關注。
捨棄年輕投手！韓媒八強先發選柳賢振
韓國隊在八強賽的對手將是D組第一的中南美強權，極有可能是擁有索托（Juan Soto）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等超華麗陣容的多明尼加，或是阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領軍的委內瑞拉。面對這群「大聯盟怪物」，韓國媒體認為，比起年輕的郭彬或高永表，擁有美職78勝資歷的柳賢振才是最佳解答。
《OSEN》分析，柳賢振曾在道奇與藍鳥隊效力多年，對於多明尼加與委內瑞拉的強打者並不陌生。即便39歲的他球速已不如以往，但他的老練被視為對抗暴力打線的唯一解藥。教練團或許會傾向在這場「輸球就回家」的比賽中，把命運交給這位見過大風大浪的老將。
日前遭張育成重傷害 柳賢振穩定性成焦點
柳賢振在本屆預賽先發出賽一場，就是在3月8日於東京巨蛋對戰中華隊的關鍵一役。當時他先發出戰3局、被敲3支安打、失1分，那1分正是被張育成轟出的一發陽春砲。雖然柳賢振全場送出3次三振、完成「吃局數」的任務，但韓國最終還是在延長賽書給中華隊，也讓外界質疑這位38歲老將在面對更高層級的打者時，球威是否早已不如以往。
《OSEN》報導指出，柳賢振雖然在2023年離開多倫多後，較少面對頂尖大聯盟體系打者，但在這種「輸球就回家」的短期高張力賽事，經驗與節奏的掌握往往比球速更重要。
八強對決充滿變數 老將能否燃燒「最後火花」
韓國隊在完成小組賽最後一戰後，已於10日搭乘包機抵達邁阿密，準備迎接八強戰。除了柳賢振外，陣中還有郭彬、丹寧（Dane Dunning）以及高勇表等先發人選。
由於八強戰採單場淘汰制，教練團很可能不分先發或後援，一場就動用所有可用的投手。不過《OSEN》仍普遍看好柳賢振在關鍵戰役中先發登板。若他能以老練的配球與節奏壓制豪華打線，這場比賽不僅可能成為韓國隊壓制中南美強打的砲火，也可能成為這位昔日王牌在國際賽舞台的最後火花。
