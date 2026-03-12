我是廣告 請繼續往下閱讀

曾五度闖進世界棒球經典賽（World Baseball Classic）複賽的「紅色閃電」古巴隊，在今（12）日的A組預賽最終戰以2：7不敵加拿大隊，本屆WBC旅程告終。古巴隊不僅吞下關鍵一敗，更創下隊史首次在經典賽第一輪即遭淘汰的難堪紀錄。古巴隊今日派出效力於日本職棒軟體銀行鷹隊的王牌左投莫伊內洛（Liván Moinelo）擔綱先發。莫伊內洛雖在首局靠著個人能力化解滿壘危機，但整體狀態不佳，控球顯得掙扎。第3局上半，加拿大在一出局二、三壘有人的情況下，靠著凱西（Owen Caissie）的右外野犧牲打先馳得點。第4局古巴換上剛加盟多倫多藍鳥隊的右投羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）接替，不料第5局被托羅（Abraham Toro）擊出陽春全壘打再掉1分。進入第6局，古巴隊守備徹底潰散，單局出現接球失誤及暴投，讓加拿大一舉攻下3分大局。古巴此役失掉的5分中僅有1分自責分，顯示嚴重的守備失誤是導致落敗的主因。相較於古巴的低迷，加拿大隊延續前一日擊敗波多黎各的驚人氣勢，全場敲出11支安打。除了托羅的猛打賞表現，明星捕手波內勒（Bo Naylor）與羅培茲（Otto Lopez）在關鍵時刻的安打助威，幫助加拿大隊以A組第一名的身分晉級複賽，這也是加拿大隊史首次挺進經典賽八強。古巴隊提前出局的消息引發棒壇熱議，「古巴出局」一詞迅速登上X（原Twitter）的趨勢榜。許多球迷紛紛表示「沒想到古巴會出局」、「莫伊內洛跟馬丁尼茲辛苦了」。隨著預賽正式收官，A組晉級名單確定由加拿大與波多黎各出線。古巴隊過去五屆賽事均能穩定進入複賽，甚至曾奪下首屆亞軍，如今卻在首輪敗給加拿大後鎩羽而歸，顯見世界棒球版圖正發生劇烈震盪。