紐約尼克隊後衛克拉克森（Jordan Clarkson）今晚將隨隊客場挑戰老東家猶他爵士。儘管目前在尼克的上場時間較不穩定，這位前最佳第六人仍對重返鹽湖城感到興奮與感激。同時，他在受訪時也明確表達了今夏代表菲律賓男籃（Team Philippines）參加亞洲盃的強烈意願。
重返鹽湖城滿懷感激 認同尼克贏球至上
克拉克森在接受《紐約郵報》記者史蒂芬邦迪（Stefan Bondy）採訪時表示，他對重回成名地感到非常快樂。「那裡就像我的家，我熱愛那個球團、教練團以及那座城市。」克拉克森說道，「我會努力保持冷靜，不讓情緒過於激動，內心對那座城市給予我的一切充滿感激。」
談到目前在尼克隊角色縮減且不穩定的狀況，克拉克森展現職業態度，強調加盟時球隊已溝通清楚，他對此並不介意。他表示：「我並沒有帶著特定的期待而來，我只知道一個目標，那就是贏球。」
渴望帶領菲律賓 劍指亞洲盃與奧運夢
除了職籃賽場，克拉克森對國際賽事依然充滿熱情。在與《Essentially Sports》記者馬克梅迪納（Mark Medina）的對話中，他透露計畫在今年夏天披上菲律賓戰袍出戰亞洲盃。
克拉克森直言，先前未能帶隊闖進奧運以及世界盃表現不如預期，是他持續奮鬥的動力。「爭取進入奧運的機會對我來說是一件大事，我也非常希望能代表國家。」他認為菲律賓男籃具有衝擊下一屆奧運的潛力。
盼以歸化身份爭取更多戰力 提攜後輩
克拉克森指出，目前菲律賓隊擁有不少從老將到新秀的才華，關鍵在於如何將這些球員磨合成正確的組合。他也特別提到希望在身分認定上能有更多彈性：「希望他們能讓我以『歸化球員』的身份參賽，並在規定上給予一些餘裕，這樣我們就能持續引進更多天賦，保持競爭力。」
隨著NBA中擁有菲律賓血統的球員日益增加，如格林（Jalen Green，現效力太陽）、哈潑（Dylan Harper，現效力馬刺）以及麥肯（Jared McCain，現效力雷霆），克拉克森期許自己的國家隊生涯能啟發下一代，並在未來持續壯大菲律賓的籃球計畫。
