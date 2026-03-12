我是廣告 請繼續往下閱讀

去年賽季驚艷全聯盟奪下亞軍的印第安納溜馬隊，本季命運多舛。在周三晚間於客場不敵沙加緬度國王，加上稍晚夏洛特黃蜂擊敗波特蘭拓荒者後，溜馬隊正式成為NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季首支被排除在季後賽與附加賽競爭名單之外的球隊。溜馬隊在這場關鍵戰役中一度看見曙光，第三節剩餘4分58秒時還保有20分的領先優勢，未料隨後比賽節奏完全失控。溜馬在末段陷入得分荒，最終不敵國王隊的絕地反撲，苦吞近期的一波10連敗。目前溜馬戰績15勝50敗，位居全聯盟墊底。由於東區第10名的黃蜂隊戰績已達33勝33敗，而溜馬本季僅剩17場比賽，即便全勝也無法追上勝差。這也是溜馬隊過去37個賽季中，僅僅第10次無緣季後賽。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後難掩失望地表示：「這是一場瘋狂的比賽。第三節末段顯然出了大問題，國王的板凳球員在最後15分鐘打出了不可思議的表現。我們在前半段做了很多正確的事，遺憾的是，最後的18分鐘才是決定勝負的關鍵。」本賽季溜馬隊受到嚴重的傷病困擾，陣容長期處於殘缺狀態。不過，提前出局也讓球隊將目光轉向選秀。若溜馬能維持全聯盟倒數前三的戰績，他們將有52.1%的機率獲得前四順位選秀權，這對溜馬至關重要，因為他們先前在祖巴茨（Ivica Zubac）交易案中送給快艇隊的2026年首輪選秀權，具有前四順位保護。國王隊此役的英雄是2024年樂透區新秀卡特（Devin Carter）。上半場完全沒上場的他，在第四節爆發狂砍22分，全場出賽僅16分鐘便繳出24分、5籃板、3助攻的生涯代表作。儘管國王目前戰績（16勝50敗）僅優於溜馬，但國王總教練克里斯蒂（Doug Christie）強調球隊絕不會刻意「擺爛」（Tanking）爭取選秀籤。克里斯蒂表示：「我個人絕不玩弄比賽，你必須尊重這項運動。在我看來，刻意輸球會對球員造成心理創傷。身為教練，我們必須守護比賽，確保每次上場都付出全力。」