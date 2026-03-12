我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的季後賽衝刺之路再次遭遇重挫。根據美國知名記者山姆斯（Shams Charania）與勇士隨隊記者安東尼（Anthony Slater）的消息指出，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋傷勢恢復進度未達預期，將至少再缺席。這意味著勇士隊必須在缺乏核心戰力的情況下，繼續在競爭激烈的西區掙扎。山姆斯指出，這次缺陣時間的延長，代表柯瑞將至少再錯過接下來的。自膝傷缺陣以來，柯瑞連續缺賽的場次預計將累積達到。對於一支正處於附加賽邊緣、近期又遭遇三連敗的球隊來說，這無疑是毀滅性的打擊。雖然復出時間延後，但消息人士也透露了正面訊號：柯瑞目前已經開始進行基礎的場上訓練，並計畫在接下來的10天內進一步加強訓練強度，以確保膝蓋能承受高強度的對抗。在本賽季受傷前，柯瑞共出戰39場比賽，場均繳出的高效數據，依然是聯盟頂尖的進攻威脅。然而，隨著他長期缺陣，勇士隊的進攻體系明顯陷入混亂，近期連輸給爵士與公牛等重建球隊，更顯現出球隊在關鍵時刻缺乏一錘定音的能力。目前勇士隊戰績為32勝33負，勝率已跌破五成。在柯瑞缺席的這10天內，勇士將面臨極其嚴峻的賽程挑戰。如果其他核心球員無法找回狀態，填補這場均27分的得分缺口，勇士恐怕在柯瑞歸隊前，就會提前退出季後賽的競爭行列。