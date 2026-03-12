我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊即將迎來翻天覆地的休賽季。根據《Lakers Daily》記者馬圖爾（Ashish Mathur）的最新報導，消息人士透露，湖人已準備好在今年夏天自由市場開啟後，向陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）提供一份為期的頂薪合約。此舉不僅確立了里夫斯作為後詹姆斯時代核心的地位，更預示著湖人即將進行重大的陣容重組。據悉，里夫斯計畫拒絕執行下個賽季的球員選項，正式投入自由市場。然而，湖人球團對此顯得「老神在在」。消息指出，這位從落選秀一路打拼至全明星等級的後衛，與現任總教練以及一哥（Luka Doncic）私交甚篤，且他本人多次表達希望職業生涯都能在紫金軍團度過。里夫斯目前場均貢獻，他全能的球風與高球商，被視為未來湖人戰術體系的發動機。在里夫斯合約塵埃落定之際，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的去向則顯得撲朔迷離。這是自2018年以來，詹姆斯首次成為完全自由球員。雖然他與里夫斯私交甚密，但消息人士爆料，多位湖人球員與管理層已做好「詹姆斯時代終結」的心理準備。若這位歷史得分王選擇不退役，目前的預期是他將在之間做抉擇。湖人內部似乎已開始規劃沒有詹姆斯的未來圖景，尋求更年輕化的建隊方針。一旦搞定里夫斯的續約，湖人的野心不僅止於此。報導指出，洛杉磯將在今年夏天積極展開交易，目標直指密爾瓦基公鹿隊的超級球星「字母哥」湖人預計最多能提供作為籌碼。如果能成功引進字母哥，他與唐西奇以及里夫斯的組合將成為後詹姆斯時代洛杉磯的新圖騰。隨著自由市場腳步逼近，這場關於頂薪、傳承與巨頭交易的風暴，正席捲整個NBA。