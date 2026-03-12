我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽爆出大冷門。衛冕軍美國隊於11日以6：8不敵義大利隊，不僅中止3連勝，更曝露出球隊管理層對晉級規則的嚴重無知。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在賽前誤以為「已經晉級」的言論，引發美國國內輿論與媒體的痛批。風波起因於美國與義大利賽前，德羅薩教練接受《MLB Network》採訪時表示：「我們對義大利充滿敬意。雖然說來奇怪，儘管我們已經確定晉級準決賽（複賽），但我們仍想贏下這場球。」然而事實並非如此。在美國隊輸給義大利後，其戰績來到3勝1敗，而義大利則取得3勝0敗。美國隊的命運實際上掌握在11日（日本時間12日）義大利對戰墨西哥的結果中，甚至存在被淘汰的風險。德羅薩在賽後記者會上面露尷尬地反省：「那是我的失言，我算錯了。」美國體育頻道《Fox Sports》討論節目「First Things First」對此展開猛烈砲轟。著名主持人帕金斯（Danny Parkins）直言，這絕非單純的「口誤」：「我不相信德羅薩事後稱其為口誤的說法。他犯了一個極其愚蠢的錯誤，他根本不理解比賽規則、不理解戰績相同時的順位決定規則，更不知道晉級需要什麼條件。」帕金斯更進一步指出，這反映了整個美國隊系統的崩潰：「更令人難以置信的是，似乎教練團成員、球員，甚至是美國棒協（USA Baseball）的官員，竟然沒有任何一個人知道晉級條件！這簡直不可思議。」儘管根據目前的得失分率，美國隊晉級的機率依然很高，但帕金斯認為這反映了團隊態度的問題。他強調：「如果你公開宣稱這場比賽很重要、會竭盡全力去拚，那麼對規則的無知是絕對不應該發生的！這種事（不了解規則）根本不該發生在國家隊層級。」由於義大利在墨西哥的比賽中已經得到5分，因此美國隊透過「失分率」較優已經確定晉級八強賽，然而這次晉級危機，無疑會讓外界質疑這支球隊的實力。