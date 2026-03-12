我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy（如圖）多次現身法院調解，表示自己的訴求就是拿到應得的，「張家、王家一人一半」。（圖／記者葉政勳攝影）

▲家寧（如圖）過去曾深受廠商喜愛，社群上有著滿滿業配。（圖／翻攝自家寧IG）

YouTuber「眾量級」過去由Andy與家寧組成，然而雙方去年卻鬧翻，Andy控訴百萬頻道及收入遭家寧一家人奪走，公開向家寧的媽媽曾淑惠追討帳本，事隔一年官司仍在進行中，宛如八點檔的劇情引來關注。而家寧在事件爆發後，引來網友砲轟，形象跌至谷底，原本擁有不少業配資源的她，透露接了140個商業合作，粗估可獲得超過千萬，這一年全數歸零，雖再創頻道「秘月期POPOO」，至今只有7.29萬人訂閱。Andy與家寧因分帳問題、頻道經營權等爭議鬧翻，雙方多次現身法院調解，但都未達到共識，Andy表示自己的訴求就是拿到應得的，「張家、王家一人一半」。另外，Andy也要求群海娛樂股份有限公司負責人、家寧媽媽曾淑惠，讓他查閱財務帳冊，但對方始終拒絕，兩度提起抗告，高等法院今年1月駁回，且曾淑惠不得再抗告。Andy離開家寧後，創立新頻道「Andy老師」，內容依舊多元有趣，包括旅遊、節日企劃等，深受許多粉絲喜愛，才一年就有著245萬人追蹤，Andy甚至還發行個人單曲〈我已不是那個誰〉、接代言，人氣可說是更上一層樓。反觀家寧，過去曾深受廠商喜愛，社群上有著滿滿業配，如今聲勢大跌，不僅頻道僅7.29萬人訂閱，商業合作也全數歸0，事業受到不少衝擊。事實上，家寧面對Andy的指控，曾在聲明中主張她接了140個商業合作，而Andy 接到的案子很少，所以她才是工具人，不過此說法立刻遭網友打臉，認為如果沒有Andy，這個頻道根本做不起來。回顧這起事件，去年（2025年）3月Andy指控自己和前女友家寧所創辦的「眾量級」頻道，由家寧媽媽提議創立公司「群海娛樂」管理，而Andy及家寧則分別擁有25%股份。不過，Andy在長達十年的時間均未看到公司金流，多次要求仍被家寧媽推托帶過。在雙方分手後，家寧媽要求Andy簽下25%的股權轉讓書，就連頻道權限也被刪除。新北地檢署偵結，家寧媽被依業務侵占、背信等罪起訴、家寧則被依妨害電腦使用罪起訴。