我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓太空人隊日籍投手今井達也，於今（12）日迎來大聯盟春訓第三場出賽，先發對決邁阿密馬林魚隊。今井展現強大宰制力，主投3局送出4次三振且無失分，順利拿下大聯盟生涯首場熱身賽勝投。截至目前，今井在三場出賽中累計投滿6局，防禦率依舊保持完美的「0」，展現出競爭開季輪值的強烈企圖心。作為本季挑戰大聯盟的新秀，今井達也優先考慮大聯盟賽季的備戰，因此並未進入世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊的正選名單。今日賽後，他對於目前的調整狀態感到滿意：「能在正式賽季前保持這樣的節奏很重要，我的目標是穩定地為球隊貢獻局數。」隨著日本隊在東京巨蛋順利晉級首輪，即將前往邁阿密進行八強賽。由於太空人隊位於佛羅里達的春訓基地距離比賽場地僅約1.5至2小時車程，加上今井達也的名字出現在WBC官方的「預備投手名單」中，外界紛紛猜測日本隊是否會在關鍵時刻動用更換權限，讓這位近況火燙的大將就近支援。然而，在今日賽後與當地媒體的新聞發布會上，當被問及是否有意中途加入國家隊時，今井達也冷靜地打破了所有傳聞。他明確表示：「我完全沒有收到來自國家隊的任何聯繫或交流。我相信日本武士隊的實力，即便沒有我加入，他們也絕對能夠贏球。」今井隨後也強調，目前他的首要任務是確保自己以百分之百的狀態迎接大聯盟開季。這番發言不僅展現了他對國家隊隊友的信任，也表達了專注於旅美首賽季的決心。