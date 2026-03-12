我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）首輪B組賽事引發全球輿論風暴，特別是今（12）日墨西哥對陣義大利的關鍵戰役，讓這場國際頂尖對決在日媒與網路評論中被戲稱為「精於算計的棒球」。日本各大社群媒體平台湧現大量檢討聲浪，認為現行晉級規則過於強調「失分率」，導致比賽本質從純粹的技術對抗轉變為複雜的數學計算，公平性與精彩度皆遭到質疑。這場風暴的開端源於B組出現三隊互咬的混亂局面，強權美國隊竟因對規則的誤解而險些提前「翻船」。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa） 在對陣義大利前，一度誤以為球隊已鎖定八強席位，導致在調度上過於放鬆。然而，隨著義大利爆冷取勝，美國隊才驚覺自己深陷失分率泥沼。日媒評論指出，這種由於規則過於繁瑣導致連總教練都無法即時掌握局勢的現象，凸顯了WBC在賽事規則上有相當大的討論空間。在墨西哥與義大利的對決中，由於雙方都清楚晉級條件取決於特定局數內的失分比例，這會讓比賽呈現出一種詭異的氛圍。部分日媒與球評直言，這種「看著計算機打球」的模式，極易誘發兩隊在關鍵時刻進行戰術性放水或默契球的猜忌。當運動員的表現必須服務於複雜的數學公式時，體育賽事的核心價值——公平競爭與全力以赴，似乎已在這些繁複的數字中消磨殆盡。針對此一亂象，日本球迷與媒體的反應極為犀利，不少評論認為WBC若要邁向真正的世界級頂尖大賽，規則的「公平化」與「簡單化」勢在必行。目前B組的局勢已讓美國這支星光熠熠的豪門球隊淪為規則下的笑柄，這不僅是美國隊的難堪，更是國際棒總需要重新思考賽制邏輯的關鍵時刻。