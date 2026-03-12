我是廣告 請繼續往下閱讀

日期 (台灣時間) 場次 對戰組合 (客隊v.s主隊) 比賽地點 3/14 (六) 06:30 複賽 3 韓國 vs 多明尼加 邁阿密 龍帝霸公園球場 3/14 (六) 08:00 複賽 2 美國 vs 加拿大 邁阿密 龍帝霸公園球場 3/15 (日) 03:00 複賽 1 波多黎各 vs 義大利 邁阿密 龍帝霸公園球場 3/15 (日) 09:00 複賽 4 委內瑞拉 vs 日本 邁阿密 龍帝霸公園球場

3/16 (一) 08:00 ：複賽 1 勝隊 vs 複賽 3 勝隊





：複賽 1 勝隊 複賽 3 勝隊 3/17 (二) 08:00：複賽 2 勝隊 vs 複賽 4 勝隊





3/18 (三) 08:00：準決賽 1 勝隊 vs 準決賽 2 勝隊





2026世界棒球經典賽（WBC）首輪分組賽正式告一段落，八強複賽的名單與對戰組合也隨之揭曉！隨著日本武士隊、美國夢幻隊以及黑馬義大利等強權挺進複賽，全球棒球迷的目光將轉向美國邁阿密。複賽階段將於台灣時間3月14日（週六）清晨開打，展開一連串的一戰定生死殘酷淘汰賽。本次複賽將在邁阿密的龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）舉行。所有準決賽與冠軍賽皆繼續在邁阿密馬林魚隊主場——龍帝霸公園球場進行。最終的頂級對決將在台灣時間3月18日舉行，屆時將誕生第六屆經典賽的世界王者。日本隊將在複賽迎戰打法強悍的委內瑞拉，由大谷翔平領軍的打線能否突破南美勁旅的火球陣，能否突圍繼續向衛冕邁進，將是全世界棒球迷最屏息以待的巔峰對決。而原本深陷規則風暴的美國隊，將在邁阿密迎戰加拿大，上演「北美大對決」。此外，亞洲另一強權韓國隊將遭遇擁有眾多大聯盟球星的多明尼加，這場「矛盾交鋒」也被視為八強賽值得關注的焦點。