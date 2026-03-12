我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當陳傑憲壓軸步入入境大廳時，發生了一段插曲。當時有熱情球迷激動大喊「傑憲加油」，現場卻隨即傳出整齊的「噓——」聲。（圖／朱永強攝影）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事正式落幕，中華隊雖以微小差距無緣晉級邁阿密決賽，但場上的奮戰精神已贏得全台球迷喝采。昨（11）日凌晨，中華隊全體成員搭機返抵桃園國際機場，現場湧入破百名球迷熱情接機。當台灣隊長陳傑憲壓軸走進入境大廳時突然手比噓，提醒大家要小聲一點，背後主因是小朋友睡了。棒球場上的英雄，私底下是愛家好男人，讓現場粉絲又再度被圈粉一次。陳傑憲在出關時，就不忘提醒周圍相關工作人員，希望大家能小聲一點，因為小朋友睡著了。還提醒倒退走拍攝他的記者，要小心後面，不要撞到。而當他現身機場大廳時，原本激動得準備歡呼的球迷們，也突然有默契地發出整齊的「噓——」聲。原來陳傑憲的小孩已經安穩睡著，為了不打擾小朋友與球員家人休息，自發性地互相提醒保持安靜。陳傑憲也向球迷比出「噓」的手勢並點頭致意。陳傑憲極度重視家庭，回顧他與妻子綺綺的情路，兩人在2017年透過宮廟師兄介紹認識。起初陳傑憲擔心自己給人花心、輕浮的印象，還特地私訊解釋，沒想到兩人越聊越投緣。在兩人交往的2018年，陳傑憲面臨了阿公與大哥相繼過世的巨大打擊，全靠綺綺在身邊的陪伴才撐過難關。兩人在2021年陳傑憲生日1月7日當天登記結婚，婚後育有2個寶貝兒子。陳傑憲曾透露，綺綺果斷、偏強勢的個性反而是極大的助力，能幫他決定事情的輕重緩急，讓他在家庭與賽場上取得平衡。夫妻之間深厚的依賴感，也是為何他在2024年12強賽奪冠後，會上演「到處找老婆」的感人名場面。在球場上總是笑容滿面、充滿領導力的陳傑憲，其實背負著常人難以想像的悲痛。他在家中排行老么，與家人感情極深，然而，在2018年至2023年短短6年間，他的大哥、爺爺，以及分別在2021年與2023年因病離世的父母相繼離開了他。「如果不是家人離世的刺激，我也沒有動力想在場上證明自己。」陳傑憲曾對外表示，生命無常讓他更珍惜當下，他將對家人的思念化為動力，率領中華隊勇奪2024年世界棒球12強賽總冠軍、個人橫掃4座大獎，今年也在經典賽上燃燒自己。陳傑憲不單是球迷心中的台灣隊長，更是家人心裡最溫柔、最堅強的依靠。