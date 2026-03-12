我是廣告 請繼續往下閱讀

在3月9日的德州內戰中，聖安東尼奧馬刺以輕取休士頓火箭，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下 29分展現統治力。然而，這場比賽最引人注目的卻是馬刺隊記麥克唐納（Jeff McDonald）爆出的一段插曲：當「KD」杜蘭特（Kevin Durant）抱怨馬刺對他執行三人包夾時，強森（Keldon Johnson）先是致敬他是歷史級得分手，隨後卻有一位未透露姓名的馬刺球員冷不防補上一句毒舌：「這不是因為你厲害，是因為你的隊友太爛了。」這句垃圾話雖辛辣，卻精準戳中了火箭隊目前的陣容軟肋。自從杜蘭特加盟火箭以來，他確實為球隊帶來了頂級的牽制力，但在3月9日的比賽中，這種牽制力卻轉化為尷尬的數據。當馬刺肆無忌憚地對杜蘭特執行三人包夾時，反映出的是對火箭其他球員投射能力的極度不信任。數據顯示，火箭全場三分球命中率僅28.6%（28投8中），當杜蘭特在包夾中將球分給空檔隊友時，迎接他的往往是打鐵聲，而非得分。火箭目前的陣容配置呈現出「天賦斷層」的現象。陣中雖有阿門·湯普森（Amen Thompson）這類身體素質勁爆的年輕才俊，以及技術細膩的中鋒申京（Alperen Sengun），但這幾位核心成員都缺乏穩定的外線威脅。因此當對方防守縮小進攻範圍，火箭缺乏頂尖的射手來懲罰對手。而申京需要低位單打空間，杜蘭特也需要中距離操作空間，兩人的活動範圍在缺乏外線拉開空間的情況下，顯得日益擁擠。這場慘敗給了火箭管理層一個警訊：僅靠杜蘭特一名超級巨星與一群未成熟的天賦新秀，並不足以支撐起爭冠願望。馬刺球員那句「隊友太爛」，實質上是指向火箭缺乏具備控場能力的後衛以及能拉開空間的外線射手。如果火箭無法在接下來休賽季的交易或自由市場中，為杜蘭特找來能夠穩定把握空檔機會的幫手，對手「三人包夾 KD」的戰術恐將成為常態。這不僅消耗杜蘭特的體能，更會磨損這位歷史級得分手的耐心。如何在保留天賦基石與提升即戰力之間取得平衡，將是休士頓管理層在這個夏天最重要的課題。