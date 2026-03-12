我是廣告 請繼續往下閱讀

奧蘭多魔術隊今（12）日在主場展現強大韌性，憑藉貝恩（Desmond Bane）全場轟下35分的優異表現，特別是在比賽最後17.4秒內連拿5分穩住陣腳，最終以128：122險勝克里夫蘭騎士隊，勇奪本賽季最長的5連勝。魔術隊此役由貝恩領銜進攻，他不僅整場火力全開，更在比賽讀秒階段、球隊僅領先2分時，投進一記高難度的失衡三分球，隨後再補上兩記穩定的罰球，徹底粉碎騎士隊的反撲希望。除了貝恩的關鍵演出，當家球星班切羅（Paolo Banchero）也繳出25分、8籃板與7助攻的全能數據。新秀達席爾瓦（Tristan da Silva）同樣表現出色，全場進帳23分，其中有9分集中在決定勝負的第四節。騎士隊方面，老將哈登（James Harden）貢獻30分及8助攻，米契爾（Donovan Mitchell）也有25分進帳。儘管騎士在第四節一度落後達13分，但在米契爾的三分彈與艾利斯（Keon Ellis）單節三記三分球的帶動下，一度將比分縮小至僅剩2分差。然而，騎士隊在第二節手感冰冷，三分球12投僅1中，成為全場比賽的轉折點。主力長人莫布里（Evan Mobley）雖然攻下18分並抓下13個籃板，但過早陷入犯規麻煩，在第三節開賽僅35秒便吞下個人第4次犯規，影響了球隊在禁區的調度。騎士隊在奪下7連勝後，近9場比賽輸掉5場，戰績略顯起伏。魔術隊則透過這波5連勝寫下本季新高紀錄。