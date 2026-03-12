我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽上演戲劇性轉折。義大利隊今（12）日以9：1大勝墨西哥隊，不僅以4戰全勝之姿強勢奪下分組第一，更「拯救」了處於淘汰邊緣的衛冕軍美國隊。美國隊最終以3勝1敗、分組第二的成績驚險挺進八強，這場「義大利救美」的戲碼引發美國球迷與媒體的熱烈討論，知名記者羅森索（Ken Rosenthal）甚至提議應該送給義大利全隊阿瑪尼西裝（Armani）回禮。義大利重砲手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）此役轟出經典賽史無前例的單場三響砲，被封為「義大利惡夢」。賽後他極度興奮地表示：「濃縮咖啡豆的效果完全上頭了，感覺超棒！」更令美國球迷感動的是，帕斯昆汀諾在受訪時對著鏡頭得意地說：「美國隊，不客氣！我們在飯店時一直掛念著你們，很高興你們能加入複賽這場派對。」他還幽默地向效力皇家隊的美國隊隊友小威特（Bobby Witt Jr.）喊話，希望能拿到他的飯店房卡作為報答。面對這場「死裡逃生」，美國名嘴與記者紛紛開啟感謝模式。著名棒球記者羅森索在《The Athletic》撰文指出，美國隊必須感謝這群義大利裔美國人，因為他們將強敵墨西哥擋在了八強門外。羅森索開玩笑地建議：「美國隊應該考慮把部分獎金捐給義大利棒球協會，或是幫義大利全體隊員準備一套阿瑪尼的高級西裝，甚至讓在春訓的義大利裔大聯盟球員能在餘下的賽事中繼續為義大利效力。」媒體指出，這場勝利對美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）意義重大。若非義大利取勝，德羅薩先前誤以為「已經晉級」的傲慢言論將成為全美的笑柄，甚至可能終結他的國家隊教練生涯。美國球迷在社交媒體X（原Twitter）上紛紛表示：「應該幫帕斯昆汀諾蓋一座銅像」、「他是美國永遠的英雄」、「感謝義大利救了我們」。