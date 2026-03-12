NBA 美國職籃 2025-26 例行賽將於台灣時間3月13日繼續進行。該日共有9場比賽，其中最受關注的焦點對決，是由洛杉磯湖人坐鎮主場迎戰芝加哥公牛。湖人目前憑藉「唐西奇（Luka Doncic）里夫斯（Austin Reaves）」的「東里連線」拿下三連勝，目前以40勝25敗暫居西區第4；而正處於重建邊緣的公牛則以27勝38敗排名東區第 12，雙方雖然實力有差距，但公牛近期展現韌性，力求在洛杉磯爭取晉級附加賽的一線生機。

✳️ 洛杉磯湖人（40勝25敗，西區第4）vs. 芝加哥公牛（27勝38敗，東區第12）

  • 比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）

  • 開賽時間： 3月13日上午10：30


洛杉磯湖人隊：詹皇出戰存疑　唐西奇獨挑大樑

洛杉磯湖人近期狀態火熱，過去7場比賽贏下6場，目前正處於3連勝。然而，陣中傳奇球星詹姆斯（LeBron James）因左肘挫傷與腳踝傷勢，目前處於每日觀察名單（Questionable），若缺陣將由唐西奇與里夫斯主導進攻。唐西奇上一場剛繳出31分、11籃板、11助攻的大三元成績單，聯手里夫斯的穩定火力，湖人正試圖利用這波主場賽程衝擊西區前三名。

芝加哥公牛隊：新秀布澤利斯爆發　力拚客場爆冷

公牛隊本賽季雖表現低迷，但近期在11連敗後找回節奏，近5場拿下3勝。陣中新秀布澤利斯（Matas Buzelis）上一場對陣勇士轟下生涯新高的41分，展現了驚人的天賦。此外，主控基迪（Josh Giddey）也剛繳出21分、13籃板、17助攻的超大號三元。面對完全體的湖人，公牛若能維持外線火力和進攻組織，仍有機會在客場給予湖人威脅。


✳️ 近 10 場比賽分析

  • 洛杉磯湖人：防守端全面升級　進攻點廣泛 湖人在過去 10 場取得6勝4敗。總教練瑞迪克（JJ Redick）近期的防守體系收到成效，前一場成功限制對手核心命中率。進攻端除了三巨頭，中鋒艾頓（Deandre Ayton）在內線的策應與護框也成為贏球關鍵。

  • 芝加哥公牛：大起大落　年輕軍團尋求穩定 公牛近10場僅取得3勝7敗，但這3勝皆集中在近期。雖然球隊防守效率排名聯盟後段，但基迪與布澤利斯的成長是球隊最大亮點，目前重心在於磨練年輕陣容的默契與韌性。


✳️ 焦點球星

  • 洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Doncic） 目前湖人戰術的絕對核心，場均32.5分與8.5助攻領銜全隊。他在外線的威脅與進攻創造力，將讓公牛防線承受巨大壓力，也是湖人確保勝率的定海神針。

  • 芝加哥公牛：基迪（Josh Giddey） 作為公牛的進攻發動機，基迪的身高與傳球視野讓他能與唐西奇在場上抗衡。他能否有效連結內外線進攻，並在防守上提供支援，是公牛能否咬住比分的關鍵。


✳️傷兵名單

  • 洛杉磯湖人： Lebron James（左肘挫傷與腳踝傷勢，出戰存疑）、Jaxson Hayes（可望出戰）、Marcus Smart（右髖部挫傷，出戰存疑）、Maxi Kleber（背部傷勢，出戰存疑）

  • 芝加哥公牛： Anfernee Simons（手腕傷勢，缺陣）、Jaden Ivey（膝蓋傷勢，缺陣）、Josh Giddey（右腳踝傷勢，出戰存疑）、Matas Buzelis（右腳踝痠痛，可望出戰）、Guerschon Yabusele（左腳痠痛，出戰存疑）、Collin Sexton（腿部傷勢，出戰存疑）、Isaac Okoro（膝蓋傷勢，出戰存疑）、Patrick Williams（腳踝傷勢，出戰存疑）、Jalen Smith（可望出戰）、Zach Collins（本季報銷）、Noa Essengue（本季報銷）


✳️3月13日NBA例行賽賽程表

時間 對戰組合
7:00 AM 費城76人 vs 底特律活塞
7:00 AM 華盛頓巫師 vs 奧蘭多魔術
7:00 AM 鳳凰城太陽 vs 印第安納溜馬
7:30 AM 密爾瓦基公鹿 vs 邁阿密熱火
7:30 AM 布魯克林籃網 vs 亞特蘭大老鷹
8:00 AM 達拉斯獨行俠 vs 曼婓斯灰熊
9:00 AM 丹佛金塊 vs 聖安東尼奧馬刺
9:30 AM 波士頓塞爾提克 vs 奧克拉荷馬市雷霆
10:30 AM 芝加哥公牛 vs 洛杉磯湖人

NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。 

