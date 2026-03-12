我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊今（12）日在主場展現驚人的進攻火力，憑藉當家球星雷納德（Kawhi Leonard）狂砍45分的帶領下，以153：128大勝明尼蘇達灰狼隊。這場勝利不僅讓快艇隊續寫歷史，更在西區季後賽附加賽的爭奪戰中，將領先金州勇士隊的優勢擴大至1場勝差。萊納德今日手感發燙，繳出本賽季第5次單場得分破40的表現。此外，這也是他連續第43場比賽得分超過20分，距離1974-75球季由傳奇球星麥卡杜（Bob McAdoo）創下的隊史紀錄僅差1場。快艇隊本場勝利別具意義，他們成為NBA成立80年來史上第一支在同個賽季中，從一度落後勝率5成達15場比賽，最終成功重返5成勝率以上的球隊。目前快艇戰績來到33勝32敗，位居西區第9，領先昨日輸球的勇士隊（32勝33敗）1場勝差，穩固了附加賽的席次。除了雷納德的個人秀，快艇隊全場投籃命中率高達63.4%，創下賽季得分新高。馬圖林（Bennedict Mathurin）貢獻22分，葛蘭（Darius Garland）與米勒（Jordan Miller）分別進帳16分及14分。快艇隊自去年12月20日以來，主場戰績高達15勝5負，這場勝利也成功報了2月不敵灰狼的一箭之仇。灰狼隊方面，雖然愛德華茲（Anthony Edwards）力拼36分，里德（Naz Reid）挹注18分，但全隊出現多達21次失誤成為致命傷。光是上半場的15次失誤，就讓快艇隊轉化為21分。灰狼隊在經歷這波3連敗後，排名已從西區第3滑落至第5。儘管他們全場命中率高達59.7%，但在防守端完全無法限制快艇隊的外線火網。快艇在第四節初僅花3分多鐘便投進4記三分球，瞬間將領先擴大至24分，讓比賽早早進入垃圾時間。隨著快艇隊在3月份打出6勝1負的紅熱表現，西區中段班的競爭更趨激烈。快艇隊成功的「季中大翻身」不僅激勵了士氣，也讓競爭對手勇士隊面臨更大的排擠壓力，目前他們在西區第8領先灣區達1場勝差。