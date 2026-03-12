我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕熱愛運動，還為應援中華隊，親自現身東京巨蛋。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）

台北101董事長賈永婕常常為各種議題發聲，直率態度吸引大批粉絲。而繼日前被網友開玩笑拱她選總統後，近日在2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽剛結束後，由於中華職棒會長蔡其昌的任期將於2027年3月期滿，賈永婕又被點名接任。對此，賈永婕也親自表示自己不適合，還親自曝光原因，「輸球贏球都會把自己灌醉」，讓大家笑翻。中華職棒會長蔡其昌的任期將於2027年3月期滿，網友也紛紛開始推薦下任接班人選，熱愛運動的賈永婕再度被點名，「賈董也愛運動…對體育也有一定程度的了解和支持！又很會行銷，我選賈董～」沒想到直接引來賈永婕親自回應，開玩笑自嘲：「我認識賈永婕她一點也不適合當會長，因為她會在輸球的時候把自己灌醉，贏球的時候也會把自己灌醉」。賈永婕超直率發言再度引發爆笑，雖然不少人都表示支持她接任中華職棒會長，但也有許多人開玩笑說「有沒有一種可能，比較適合當公賣局的局長，可以一直喝」、「下一站煙酒公賣局」、「宣傳台灣的葛瑪蘭威士忌、台灣啤酒」、「適合當酒的代言人」，瞬間大歪樓。在這次的經典賽預賽中，賈永婕也親自到東京巨蛋為中華隊應援，還發生爆笑小插曲，她竟疑因心情太興奮，忙著下飛機，居然忘記自己沒把護照帶下來、還留在飛機上，到了進海關入境檢查時才發現，也幸好工作人員幫忙她把不見的護照送回來。賈永婕之前還在社群發文上分享2013年看WBC揮舞國旗的舊照，事隔多年又到東京為參加本屆經典賽的中華隊加油，她表示在日本看到好多好多熱血的台灣人一起來為他們打氣，就覺得超級開心，展現她對中華隊比賽的熱情。