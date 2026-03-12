我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Bleacher Report》資深記者平卡斯（Eric Pincus）在播客節目中透露，猶他爵士隊對里夫斯展現了極高興趣。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人長期以來一直覬覦爵士隊的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），甚至考慮過以里夫斯作為籌碼進行「先簽後換」，但爵士隊更理想的計畫是保留凱斯勒。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊近期在3月初打出一波亮眼表現，過去7場比賽中贏下6場，戰績升至西區第4，距離第3名的火箭隊僅剩0.5場勝差。然而，根據《Bleacher Report》報導，現在他們眼前將有一個麻煩的情況要處理。在球隊戰績起飛之際，總經理佩林卡（Rob Pelinka）正面臨一個棘手的休賽季難題，他們不僅可能很難得到爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler），還得趕快想辦法留住陣中後場球星里夫斯（Austin Reaves）。雖然湖人隊近期在沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的情況下連克灰狼與尼克等強敵，但隨著2026年休賽季接近，球隊正面臨巨大的變動。外界普遍預期詹姆斯可能離開，這將為湖人騰出約5000萬美元的薪資空間。然而，湖人補強計畫的關鍵在於「交易順序」。湖人希望先利用薪資空間簽下大牌自由球員，之後再利用「鳥權」（Bird Rights）與里夫斯續約，以達成總薪資極大化。但問題在於，里夫斯今夏將成為不受限自由球員（Unrestricted Free Agent），他並無義務配合湖人的補強順位緩簽合約，隨時可能接受其他球隊的重金報價。《Bleacher Report》資深記者平卡斯（Eric Pincus）在播客節目中透露，猶他爵士隊對里夫斯展現了極高興趣。雖然湖人長期以來一直覬覦爵士隊的中鋒凱斯勒，甚至考慮過以里夫斯作為籌碼進行「先簽後換」，但爵士隊更理想的計畫是保留凱斯勒，並直接在自由市場簽下里夫斯。平卡斯表示：「根據我所信任的消息來源，爵士隊非常喜歡里夫斯。與此同時，湖人也長期與凱斯勒聯繫在一起，兩隊之間的正反向挖角大戰一觸即發。」對於佩林卡而言，這是一場高風險的心理戰。若里夫斯為了確保能儘早拿到高薪合約，而接受爵士隊或其他球隊（如擁有薪資空間的芝加哥公牛）的報價，湖人的「先大牌、後里夫斯」的補強計畫將會化為泡影。隨著里夫斯逐漸成長為球隊不可或缺的進攻核心，湖人必須在追求自由市場大魚與保留陣中核心之間取得平衡。如果佩總無法在休賽季迅速理出頭緒，這位洛城寵兒轉投鹽湖城的戲碼恐將成真。