儘管球隊陣容中有許多美籍大聯盟名將助陣，但若考慮到賽前各界的預測，義大利代表隊在2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的表現只能用「爆冷」來形容。延續昨天擊敗美國的氣勢，今（12）日義大利在B組預賽最終戰以9：1大勝墨西哥，以破竹之勢取得開賽4連勝，並以分組第一身分強勢挺進八強。這場超乎想像的勝仗，讓遠在歐陸、以足球為尊的義大利母國也感到愕然與沸騰。
壓倒性實力擊碎質疑 投打表現冠絕B組
義大利隊在預賽展現了令人恐懼的統治力。前一日先是以8：6擊敗群星雲集的美國隊，今日對陣墨西哥則由先發投手諾拉（Aaron Nola）主投5局無失分封鎖對手；打線更是靠著主砲帕斯康提諾（Vinnie Pasquantino）單場三響砲在內的10支安打灌進9分。
在本屆預賽中，義大利隊共攻下32分（分組第2），且僅失11分（分組最少），各項指標皆為B組頂尖。在總教練塞維里（Francisco Cervelli）的帶領下，這支由眾多義裔美籍球員組成的「藍衣軍團」展現了驚人的團隊化學反應。
義大利權威媒體：這創造了歷史
這場棒球熱潮也席捲了足球大國義大利。國內大報《米蘭體育報》以「我們超越了美國！義大利棒球創造歷史」為題，大篇幅報導了這項壯舉。
報導中指出：「發生了想像之外的大事，義大利竟然擊敗了美國！這國家的棒球正讓全世界感到驚訝。」媒體更以足球迷容易理解的方式比喻：「美國隊在棒球界就如同其他運動中的『夢幻隊』。沒人能預料到這種結果，我們在感到興奮的同時，甚至對這種不可思議的發展感到一絲恐懼。」
義大利重砲帕斯康提諾幽默諷刺
在擊敗墨西哥後，帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）在受訪時展現了勝利者的從容，他針對美國隊因義大利獲勝才得以晉級一事，語帶諷刺地表示：「美國隊，不客氣。我們在飯店時就一直在想著你們，想著你們要怎麼慶祝我們贏球。」
