2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽已於3月9日在東京巨蛋圓滿落幕。根據日本媒體《高校野球》最新統計數據，本屆東京賽區的進場人數較2023年上屆賽事呈現「翻倍」增長，展現前所未有的盛況。其中，首度將預賽移師東京舉行的中華隊代表隊，成為帶動票房噴發的關鍵推手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
總動員人數突破36萬　台灣隊票房高居第2

雖然本屆票務形式改為「單場售票」制，與上屆的「一日通票」制不同，難以直接橫向對比，但數據上的增長依舊驚人。上屆預賽總進場人數為180958人，而本屆東京賽區的總觀眾數竟高達365524人，整整翻了一倍。

這股熱潮的最大功臣莫過於台灣代表隊。上屆中華隊預賽是在台中洲際球場舉行，本屆轉戰東京後，「台灣效應」立即席捲東京巨蛋。中華隊的4場比賽入場人數極為壯觀：

▪️首戰對澳洲：40523人

▪️次戰對日本：42314人

▪️第三戰對捷克：40854人

▪️末戰對韓國：40854人

中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。台灣球迷伴隨強大音量的應援歌與震耳欲聾的吶喊，彷彿將東京巨蛋直接變成了中華職棒（CPBL）的主場。

▲中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。（圖／記者葉政勳攝）
觀賽風氣轉變　外國對決也吸睛

除了中華隊的驚人號召力，韓國隊的場均人數也接近34000人。值得關注的是，連非強權對決也展現極高買氣，澳洲對陣捷克的比賽吸引了21514人進場，比上屆最低動員數高出7000人以上。

日媒分析指出，這種現象與2002年日韓足球世界盃及2019年橄欖球世界盃相似，日本球迷開始展現出「享受外國球隊對決」的觀賽文化，而不僅僅只關注自國賽事。

雖然下一屆WBC的預賽主辦地點尚未公布，但本屆東京賽區展現出的強大經濟效益與熱烈氣氛，無疑為東京爭取續辦增加了極大籌碼。若東京能持續主辦，預期下一屆的盛況將會更加超乎想像。

▲不只台灣球迷動員到東京巨蛋看球，就連應援團都將原汁原味的台式應援，搬入東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝）
▲不只台灣球迷動員到東京巨蛋看球，就連應援團都將原汁原味的台式應援，搬入東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝）

🔥數學不好的美國晉級了！義大利9：1擊敗墨西哥　帕斯昆汀諾3響炮

🔥WBC史上首人！轟3響砲的帕斯昆汀諾是誰？大谷2度創紀錄都因為他

🔥經典賽／世界棒壇「薪」巔峰！大谷竟只排第六　多明尼加強打奪冠

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

義大利晉級WBC八強！連義媒都大篇幅報導：竟然能擊敗美國夢幻隊

委內瑞拉WBC對日本先發投手出爐！推蘇亞瑞茲主投　岡島秀樹分析

義大利WBC拯救了美國！帕斯昆汀諾成英雄　美媒提議送阿瑪尼回禮

WBC經典賽3/12戰況懶人包》8強對戰組合已出爐！賽程、時間、直播