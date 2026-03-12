2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽已於3月9日在東京巨蛋圓滿落幕。根據日本媒體《高校野球》最新統計數據，本屆東京賽區的進場人數較2023年上屆賽事呈現「翻倍」增長，展現前所未有的盛況。其中，首度將預賽移師東京舉行的中華隊代表隊，成為帶動票房噴發的關鍵推手。
總動員人數突破36萬 台灣隊票房高居第2
雖然本屆票務形式改為「單場售票」制，與上屆的「一日通票」制不同，難以直接橫向對比，但數據上的增長依舊驚人。上屆預賽總進場人數為180958人，而本屆東京賽區的總觀眾數竟高達365524人，整整翻了一倍。
這股熱潮的最大功臣莫過於台灣代表隊。上屆中華隊預賽是在台中洲際球場舉行，本屆轉戰東京後，「台灣效應」立即席捲東京巨蛋。中華隊的4場比賽入場人數極為壯觀：
▪️首戰對澳洲：40523人
▪️次戰對日本：42314人
▪️第三戰對捷克：40854人
▪️末戰對韓國：40854人
中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。台灣球迷伴隨強大音量的應援歌與震耳欲聾的吶喊，彷彿將東京巨蛋直接變成了中華職棒（CPBL）的主場。
觀賽風氣轉變 外國對決也吸睛
除了中華隊的驚人號召力，韓國隊的場均人數也接近34000人。值得關注的是，連非強權對決也展現極高買氣，澳洲對陣捷克的比賽吸引了21514人進場，比上屆最低動員數高出7000人以上。
日媒分析指出，這種現象與2002年日韓足球世界盃及2019年橄欖球世界盃相似，日本球迷開始展現出「享受外國球隊對決」的觀賽文化，而不僅僅只關注自國賽事。
雖然下一屆WBC的預賽主辦地點尚未公布，但本屆東京賽區展現出的強大經濟效益與熱烈氣氛，無疑為東京爭取續辦增加了極大籌碼。若東京能持續主辦，預期下一屆的盛況將會更加超乎想像。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然本屆票務形式改為「單場售票」制，與上屆的「一日通票」制不同，難以直接橫向對比，但數據上的增長依舊驚人。上屆預賽總進場人數為180958人，而本屆東京賽區的總觀眾數竟高達365524人，整整翻了一倍。
這股熱潮的最大功臣莫過於台灣代表隊。上屆中華隊預賽是在台中洲際球場舉行，本屆轉戰東京後，「台灣效應」立即席捲東京巨蛋。中華隊的4場比賽入場人數極為壯觀：
▪️首戰對澳洲：40523人
▪️次戰對日本：42314人
▪️第三戰對捷克：40854人
▪️末戰對韓國：40854人
中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。台灣球迷伴隨強大音量的應援歌與震耳欲聾的吶喊，彷彿將東京巨蛋直接變成了中華職棒（CPBL）的主場。
除了中華隊的驚人號召力，韓國隊的場均人數也接近34000人。值得關注的是，連非強權對決也展現極高買氣，澳洲對陣捷克的比賽吸引了21514人進場，比上屆最低動員數高出7000人以上。
日媒分析指出，這種現象與2002年日韓足球世界盃及2019年橄欖球世界盃相似，日本球迷開始展現出「享受外國球隊對決」的觀賽文化，而不僅僅只關注自國賽事。
雖然下一屆WBC的預賽主辦地點尚未公布，但本屆東京賽區展現出的強大經濟效益與熱烈氣氛，無疑為東京爭取續辦增加了極大籌碼。若東京能持續主辦，預期下一屆的盛況將會更加超乎想像。