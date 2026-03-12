北海道日本火腿鬥士隊今（12）日正式宣布，簽下WBC中華隊當家鐵捕林家正，消息一出引發熱議。而林家正除了球技備受關注，有著濃眉大眼的他，被不少網友形容是「古裝臉」，話題在Threads上掀起熱議，並惡搞將他P成關公、關羽，甚至還有人表示：「我比較懷疑魯智深就是他。」對比圖相似度極高，更直呼可以找他代言三國遊戲。
林家正撞臉關公、張飛 網敲碗代言三國遊戲
林家正有著深邃五官，濃眉大眼加上蓄鬍造型，讓網友發文表示：「只有我覺得林家正有個古裝臉嗎？」貼文引來上萬人討論，並且將他的照片P圖惡搞成關公、張飛等古人，笑虧：「可以代言三國遊戲」、「他完全就是濃眉大眼，完全是古代形容的那種正氣凜然大將軍的長相」、「那天有一幕他穿護胸我還以為他要出征了」、「求家正武將圖」。
林家正、魯智深相似度99% 留言串秒歪樓
另外，也有人指出覺得他長得很像小說《水滸傳》的魯智深，對比圖一出立刻讓其他人笑翻，直說：「笑到不能自己」、「感覺像水滸傳魯智深一樣超強」、「現代版魯智深」、「林家正明明很帥，但是總覺得，他很像國文課本裡面會出現的人」。
▲有人指出覺得林家正長得很像小說《水滸傳》的魯智深，對比圖一出立刻讓其他人笑翻。（圖／翻攝微博）
日本火腿鬥士隊簽下林家正 球迷嗨翻
北海道日本火腿鬥士隊今日宣布簽下林家正，將披上「38」號球衣，根據日本媒體《體育報知》報導，林家正受訪時也表示自己很榮幸加入火腿，希望能夠為火腿隊拿下日本職棒冠軍貢獻力量，消息曝光後讓大批「家正婦」嗨翻，表示未來將去日本看球賽。
資料來源：Threads
