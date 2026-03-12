我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喬巴終於登場，是《航海王2》中最受矚目的角色之一。（圖／摘自Netflix Taiwan YT）

▲羅賓角色神還原，演員蕾拉·阿波娃完美呈現動畫中的冷豔、知性又充滿危險氣息的角色特質。（圖／Netflix提供）

Netflix真人版影集《航海王》第二季於3月10日上線，除了原班人馬魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士等重要角色全數回歸外，最引人注目的喬巴、羅賓、薇薇公主等人也陸續登場。這次草帽海賊團一起航向偉大航道，更加驚險又精彩的劇情讓影集一上線，就衝上熱播榜第3名。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理《航海王2》懶人包，讓各位讀者劇情、演員介紹、亮點及收看平台一次看。《航海王2》劇情正式進入「偉大航道」，故事始於傳說中的起點「羅格鎮」，魯夫在處刑台上面對死亡的無畏宣言，不僅震驚了海軍上校斯摩格，也宣告了新時代的來臨。隨後，草帽一行人意外與阿拉巴斯坦的薇薇公主結盟，為了拯救被神祕組織「巴洛克華克」操控的王國，他們先後在威士忌山峰與巨人棲息的小花園展開激鬥。本季的高潮則定格在終年積雪的「磁鼓島」，草帽團在此為了尋找醫生拯救生病的夥伴，遇見了擁有悲慘過去卻懷抱醫者仁心的藍鼻子馴鹿「喬巴」。在漫天飛舞的「冬日櫻花」與希魯魯克醫生的遺志下，這群夥伴不僅擊敗了暴君瓦爾波，更確立了勇往直前的牽絆，為即將到來的沙漠王國終極決戰拉開序幕。草帽海賊團船長，不僅在影集中展現出對夢想的執著，更在磁鼓島為了救治重病的娜美，展現出為了夥伴不惜放下尊嚴請求醫學救助的成熟一面。草帽海賊團戰鬥主力，在羅格鎮遇到了與故友相似的達絲琪而心神不寧，隨後在小花園陷入蠟燭機關的生死關頭，展現了極致的硬漢精神。草帽海賊團導航員，進入偉大航路後，氣候變得極端且不可預測，娜美憑著天生對氣候的敏感度，帶領黃金梅利號避開水龍捲與海流。而這次她在冒險途中染上致命怪病，成為全團前往磁鼓島尋醫的主因，這也讓劇情轉向感性的生命探討。草帽海賊團狙擊手，是團中最具人性溫度的角色，他沒有魯夫的橡皮體質，也沒有索隆的驚人劍技，騙人布的武器是智慧、彈弓，以及在恐懼中依然前行的勇氣。草帽海賊團廚師，無論是在冰天雪地的磁鼓島，還是在物資匱乏的小花園，他始終能利用有限的食材為夥伴們做出維持體力與士氣的美食。擁有藍鼻子的馴鹿，因誤食「人人果實」而被族群排斥。他是磁鼓島的靈魂人物，繼承了希魯魯克醫生的遺志，在魯夫的邀請下，克服內心的自卑，正式成為草帽海賊團的船醫。羅賓在本季出現時尚未加入草帽海賊團，她以神秘反派的姿態現身，擔任秘密組織「巴洛克華克」副社長，代號為 「Miss All Sunday（Miss星期天）」。阿拉巴斯坦王國的繼承人，為了拯救被乾旱與內戰摧殘的國家，她勇敢地隱姓埋名，潛入秘密組織「巴洛克華克」，以代號 「Miss Wednesday（Miss星期三）」 的特務身份出現。被稱為「白獵人」的他，是海軍勢力中最具壓迫感的對手。這位叼著兩根雪茄、性格火爆卻堅持正義的海軍校官，澈底改變了草帽海賊團在東海橫著走的局面。《航海王》劇組結合了高階的CGI與動態捕捉技術，讓喬巴不再只是個生硬的動畫角色。他的毛髮質感、與真人演員的肢體接觸都非常自然。喬巴在磁鼓島與希魯魯克醫生的回憶殺，被譽為本季最催淚的片段。那種「怪物也想當醫生」的卑微與純粹，透過細膩的面部表情捕捉，讓無數影迷心碎。在影集中飾演羅賓的蕾拉·阿波娃展現了動畫中的冷豔、知性又充滿危險氣息的神祕感。特別是在羅賓使用「花花果實」能力時，視覺特效既華麗又帶著一絲壓迫感。「巴洛克華克（Baroque Works）」由沙鱷魚克洛克達爾創立，成員皆以代號命名，羅賓與薇薇公主都是組織成員之一。該組織是草帽海賊團進入偉大航道後所面臨的最強大、也最神秘的犯罪組織，將在後續逐漸陷入陰謀。斯摩格駐守在「開始與結束的城鎮」羅格鎮，這也是海賊王羅傑被處死的地點。斯摩格擁有自然系「煙霧果實」能力，身體可以隨意化為煙霧。他在處刑台下目睹了魯夫在面臨死亡時的笑容，這讓他感到前所未有的不安，因為他在這個少年身上看到了與羅傑一模一樣的「王者氣場」，並決心要捕捉魯夫。《航海王2》在3月10日於Netflix上線，共8集已全數上架。