▲章子怡（如圖）近日受訪時，表示電影尚未開始選角，間接否認了吳慷仁的換角傳聞。（圖／微博@章子怡）

國際影后章子怡首度自導自演的長篇電影《游過海岸一百米》，日前傳出男主角為吳慷仁，雖然劇組未親自證實選角名單，但不料之後卻傳出吳慷仁疑似因政治因素遭換角，改由28歲的中國新生代男演員田栩寧出演。對此，章子怡近日出席香港編劇家協會頒獎活動時，親自出面闢謠，表示劇本目前還在創作階段，尚未開始選角，並否認了5月開拍的傳聞。章子怡近日在香港編劇家協會頒獎活動中，獲頒「年度最佳電影角色獎」。章子怡也在現場受訪時，提到了自導自演電影《游過海岸一百米》的進度，她透露劇本目前還在創作階段，表示還沒開始選角，「都還沒有選演員，所以之前有一些訊息出去都不太準確」，也否認了在5月開拍的傳聞，表示將在4月開拍的是另一部電影，間接否認了吳慷仁遭換角的謠言。章子怡當天獲獎後，也在台上感謝編劇們的付出，並喊話大家若有適合劇本可以遞給她，「遞給我學習一下，如果你們需要資金的話，我想我也能想辦法，像古老闆（古天樂）一樣來支持大家」，為電影圈著想的積極模樣，讓現場眾人都紛紛為她鼓掌。吳慷仁的換角傳聞在上個月開始瘋傳，有微博出現爆料稱吳慷仁被換角後，《游過海岸一百米》男主角改找田栩寧出演，田栩寧與章子怡也已互相關注彼此帳號，至於換角原因，傳出與政治立場敏感問題有關。因吳慷仁2014年曾為反服貿的「太陽花學運」發聲，此事在他宣布進軍中國拍戲後，仍經常被對岸網友挖出來討論，對吳慷仁好感驟降。雖然換角消息在當初未被官方證實，但卻引來不少網友支持，認為田栩寧比吳慷仁年輕，或許更有可塑性。而如今章子怡在受訪時，間接否認了選角與換角傳聞，也再度引發討論，讓這部電影在開播前，就吸引了關注度。