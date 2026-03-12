我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張蘭（如圖）開直播回應汪小菲，直呼「家家都有本難念的經」。（圖／微博@天爆會火）

汪小菲在與大S（徐熙媛）離婚後，與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，上個月生下兒子「小馬寶」。而汪小菲展現出熟練模樣，細心的照顧剛出生的兒子，母親張蘭也曬出汪小菲照顧孩子的樣子，不料這竟意外引發汪小菲的不滿，認為張蘭將他兒子當流量，害自己被網暴，直接爆氣怒喊：「我姓汪不姓張！」企圖切割與張蘭的母子關係。汪小菲近日因母親張蘭發出他餵兒子喝奶的照片，而爆氣開嗆，他直言母親行為已侵犯到他隱私，還害他承受網路爆力，並質疑張蘭用他兒子當流量，情緒激動怒罵：「孩子叫汪寶兒，不叫小七寶！我姓汪不姓張！」切割與張蘭的關係。而張蘭也因兒子的怒罵而感到非常難過，開直播無奈表示「家家都有本難念的經」，並決定返回北京，「不是為小家活著，是為大家活著，1萬多員工都等著我，誰愛待見不待見，我走到哪裡都有人認可」。馬筱梅則出面緩頰，「婆婆對我挺好的」，並表示不想參與兩人之間的家務事。汪小菲的態度，也引發了高度討論，不少網友認為汪小菲不知感恩，指出張蘭總是在汪小菲困難時，為兒子挺身而出，但竟因為餵兒子喝奶的照片就被公開指責，「汪小菲這麽大年紀了，還不能體諒他媽媽的不容易嗎？」、「母子之間有什麼不能說，非得公開拆台」。張蘭在馬筱梅生下兒子後，馬上於社群開心宣布喜訊，還於影片中笑得合不攏嘴，直誇新生兒哭聲宏亮、皮膚白嫩，相當討喜。不料才過不到1個月，就因與兒子汪小菲不合，而獨自返回北京。