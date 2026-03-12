據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大。

▲據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚上8時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
