據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大。

▲據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚上8時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看

✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外
✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車
✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感
✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看