不是頭暈！據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。本次地震也被列為第 021 號顯著有感地震。
針對本次地震，中央氣象署也針對花蓮縣發布國家擊警報PWS防災告警。花蓮縣消防局也表示，目前尚未接獲災情通報電話。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
宜蘭縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
