不是頭暈！據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。本次地震也被列為第 021 號顯著有感地震。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對本次地震，中央氣象署也針對花蓮縣發布國家擊警報PWS防災告警。花蓮縣消防局也表示，目前尚未接獲災情通報電話。

▲今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，全台19縣市都有感。（圖／國家災害防救科技中心）
▲今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，全台19縣市都有感。（圖／國家災害防救科技中心）
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
宜蘭縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級

相關新聞

花蓮壽豐外海規模5.7地震！全台有感：地震直播飆4.6萬人同時觀看

地震快訊／20:14花蓮近海規模5.7地震！最大震度4級、19縣市有感

台中4.5地震震央在七期！在地人曝詭異地鳴、下沉3秒　專家揭隱憂

台中4.5地震震央在七期！郭鎧紋坦言「近30年罕見」　需留意2斷層