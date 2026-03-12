我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮規模5.7地震屬獨立事件 未來3天恐有餘震

▲中央氣象署地震測報中心技正何美儀表示，此次地震為全台有感地震，震央附近的花蓮及南投奧萬大震度達4級，其餘地區震度約1至3級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

0403花蓮地震活動已趨背景值

▲今（12）日晚間20時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里。（圖／國家災害防救科技中心）

氣象署提醒：3天內可能出現規模5以下餘震

今（12）日晚間20時14分，花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震。對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此次地震屬於，不排除未來3天內可能出現規模4.5至5左右的餘震，提醒民眾多加注意。中央氣象署地震測報中心技正何美儀表示，此次地震為全台有感地震，震央附近的花蓮及南投奧萬大震度達4級，其餘地區震度約1至3級。氣象署吳健富說明，2024年「0403花蓮地震」後的地震次數與規模，在去年3月左右已逐漸趨近於背景值（長期平均值），因此研判此次地震屬於獨立事件。吳健富指出，這次地震主要成因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓所致，屬於板塊隱沒帶活動。此次發生地震的花蓮外海位於板塊劇烈碰撞區域，能量容易快速累積並釋放，因此本來就是地震好發區域。吳健富也提醒，儘管餘震有助於釋放花蓮地區累積的地震能量，但仍提醒民眾提高警覺並做好防震準備。