▲周曉涵自爆乳房長了纖維囊腫，並表示自己今年會安排做健康檢查。（圖／周曉涵FB）

女星許維恩日前宣布罹患乳癌，經過切除左胸、重建後已恢復健康。而周曉涵在今（12）日出席保養品代言活動時，也透露得知這件事後的心境，她坦言感到非常震驚，還自爆過去曾檢查出1至2顆乳房纖維囊腫，因此決定今年務必要安排全面健康檢查。此外，她也正面回應與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞，澄清雙方只是穩定好友。周曉涵今日穿著一襲白色低胸洋裝，出席代言記者會，大露性感好身材。周曉涵在現場坦言對於許維恩最近自爆罹患乳癌，並切除左胸的事情，感到非常震驚，41歲的她透露已經2年沒有接受完整健康檢查，因此非常緊張，「看到新聞後，就覺得今年一定要健康檢查」。周曉涵也透露自己乳房曾檢查出有一兩顆纖維囊腫，但還好沒有太大問題，「只需要定期追蹤就好了」，並表示其他婦科檢查也都正常。由於周曉涵過去曾爆出與《罪後真相》導演陳奕甫的戀愛緋聞，男方被捕捉多次進出周曉涵的住家。對此，周曉涵也在活動上正面回應兩人關係，她表示對方長年不在台灣，但都有透過電話跟通訊軟體聯絡，「是穩定的好友」。除此之外，周曉涵也強調自己絕不會閃婚，戀愛對象的觀察期最長可達4到5年，目前沒有心思顧及其他事情，重心已全數投入在舞台劇的排練上。對於保養方面，周曉涵雖然坦言自己有「容貌焦慮」，但因為極度怕痛，所以在醫美方面堅持著「非必要不做侵入式」的原則，1年最多僅安排1到2次療程，甚至因為害怕打針到連抽血都不敢看。周曉涵也大方公開保養祕訣，但皮膚超好的她，竟透露自己是走懶人風，「就是基本清潔、化妝水、乳液還有護唇膏」，她表示自己不適合擦太厚重或太貴的產品，小時候還曾因喜歡名牌，而刻意買貴的保養品，但用了才發現不適合當時的自己，「每個年紀都要用不一樣的保養品」。