▲金倒永被譽為怪物新人，賽場內外形象差超多。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

韓國隊主力球員金倒永在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中表現亮眼，引發各界高度討論。然而，與他在球場上的霸氣風格截然不同，私下的他其實是知名女團NewJeans的狂熱粉絲。近期一段他穿著女裝模仿偶像的影片在網路上瘋傳，賽場內外的超大反差意外成為球迷與網友們關注的焦點。但不料這竟意外被本人在社群海巡到貼文，還超崩潰用中文要求下架影片，讓大家笑翻。這段穿著女裝熱舞的表演，可以被視為金倒永職業生涯最「毀形象」的演出。事情發生在2024年12月的KBO奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》上，當時剛奪下年度MVP的他，直接在台上重現了NewJeans成員Hanni的經典表演。只見金倒永戴上Hanni同款假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，熱情獻唱日本神曲〈藍色珊瑚礁〉。他不僅動作細膩地撥弄假髮，就連提著裙襬的羞澀神情都模仿得維妙維肖。隨著經典賽賽事的熱度，這段逗趣的影片再次被翻出並於網路瘋傳，沒想到竟引來金倒永本人親自「海巡」。他在貼文下方用中文無奈地留言喊話：「請把視頻放下來…」這番崩潰又無言的反應，直接讓台韓兩地球迷笑翻，網友們紛紛打趣表示他遭到了「台韓共同群嘲」，搞笑的親民互動讓他意外圈粉無數。撇除搞笑的一面，金倒永在棒球界其實是被譽為「怪物新人」的天才打者。他在2024年就以高達3成47的打擊率、38支全壘打及40次盜壘成功的驚人數據，一舉奪下韓職年度MVP。這次首次參與經典賽的他，實力備受國際肯定，更被美媒《MLB.com》評選為本屆賽事最值得關注的11名新星之一，展現了深厚且備受期待的棒球潛力。除了球場上的好表現，金倒永的感情生活也備受矚目。2024年，他曾被網友目擊在酒吧約會，因而與啦啦隊女神李珠珢爆出緋聞，引發雙方粉絲熱議。不過，消息傳出後立刻被當事人打臉否認，金倒永當時也強調，比起戀愛傳聞，他更希望外界將焦點放在他的球場表現上，並將「提升防守穩定度與努力減少失誤」視為自己的首要任務。